Neuville is voorlopig 6e in Finland: "Ik wilde geen fouten maken"

20 uur 53. "Niets is verloren". Morgen leggen de rijders maar liefst 152 kilometer af in 9 verschillende ritten. Neuville heeft er zin in. "Niets is verloren. We gaan het zo goed mogelijk proberen te doen", zei hij weinig verrassend na afloop van de eerste dag. "De opdracht is om het zo goed als mogelijk te doen en proberen om de kloof met de rijders voor ons een beetje te verkleinen. Als dat niet lukt dan proberen we onze positie vast te houden en proberen we te genieten van de rally." .