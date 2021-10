21:47 21 uur 47. Elfyn Evans blijft aan de leiding. Elfyn Evans (Toyota Yaris WRC) sluit de tweede wedstrijddag van de rally van Finland af als leider. De Welshmen heeft een kleine voorsprong van 9,1 seconden op eerste achtervolger Ott Tänak (Hyundai i20 Coupé WRC). Craig Breen (Hyundai i20 Coupé WRC) is derde op 19,5 seconden. . Elfyn Evans blijft aan de leiding Elfyn Evans (Toyota Yaris WRC) sluit de tweede wedstrijddag van de rally van Finland af als leider. De Welshmen heeft een kleine voorsprong van 9,1 seconden op eerste achtervolger Ott Tänak (Hyundai i20 Coupé WRC). Craig Breen (Hyundai i20 Coupé WRC) is derde op 19,5 seconden.



21:46 21 uur 46. Definitieve opgave voor Neuville. Thierry Neuville komt zondag niet meer aan de start van de rally van Finland. Bij nazicht van de wagen blijkt dat de motor van zijn Hyundai beschadigd is. Dat meldt het team. De Belg kwam enkele kilometers ver in de veertiende proef, na het nemen van een snelle linkse bocht, in een zonk terecht waarna de radiator beschadigd werd en er een waterlek ontstond. Drie bochten verderop zette Neuville zijn wagen aan de kant. Bij nazicht van de wagen in het servicepark werd duidelijk dat de motor beschadigd is en Neuville zondag niet kan herstarten.

De Belg kwam enkele kilometers ver in de veertiende proef, na het nemen van een snelle linkse bocht, in een zonk terecht waarna de radiator beschadigd werd en er een waterlek ontstond. Drie bochten verderop zette Neuville zijn wagen aan de kant.

Bij nazicht van de wagen in het servicepark werd duidelijk dat de motor beschadigd is en Neuville zondag niet kan herstarten.



12:48 12 uur 48. We moeten toch nog wat veegwerk doen, hoor. Mijn enige doel van dit weekend is Lappi proberen in te halen. Ik probeer te doen wat ik kan. Thierry Neuville.

12:45 12 uur 45. Evans grijpt leiding, Neuville op 5. Elfyn Evans staat met zijn Toyota halfweg de tweede wedstrijddag op kop. De Welshman won de 4 ochtendritten en telt 5"6 minder dan eerste achtervolger Craig Breen (Hyundai). Ott Tänak (Hyundai) is derde op 9"7. Na een crash van Kalle Rovanperä (Toyota) is Thierry Neuville (Hyundai) opgeschoven naar de 5e plaats. De Belg volgt op 20"1 seconden van Esapekka Lappi (Toyota), die vierde is. Rovanperä crashte in de vierde rit vanochtend en moest opgeven. De impact was fel. Bij nazicht later op de dag moet blijken of Rovanperä zondag opnieuw van start kan gaan.



Na een crash van Kalle Rovanperä (Toyota) is Thierry Neuville (Hyundai) opgeschoven naar de 5e plaats. De Belg volgt op 20"1 seconden van Esapekka Lappi (Toyota), die vierde is.



Rovanperä crashte in de vierde rit vanochtend en moest opgeven. De impact was fel. Bij nazicht later op de dag moet blijken of Rovanperä zondag opnieuw van start kan gaan.

20:53 20 uur 53. "Niets is verloren". Morgen leggen de rijders maar liefst 152 kilometer af in 9 verschillende ritten. Neuville heeft er zin in. "Niets is verloren. We gaan het zo goed mogelijk proberen te doen", zei hij weinig verrassend na afloop van de eerste dag. "De opdracht is om het zo goed als mogelijk te doen en proberen om de kloof met de rijders voor ons een beetje te verkleinen. Als dat niet lukt dan proberen we onze positie vast te houden en proberen we te genieten van de rally."

"De opdracht is om het zo goed als mogelijk te doen en proberen om de kloof met de rijders voor ons een beetje te verkleinen. Als dat niet lukt dan proberen we onze positie vast te houden en proberen we te genieten van de rally."

18:51 18 uur 51. De zichtbaarheid was heel laag vandaag, ik wilde vooral geen fouten maken. Thierry Neuville.

18:49 18 uur 49. Neuville is 6e na dag 1. Thierry Neuville heeft de eerste dag van de Rally van Finland afgesloten op de 6e plaats. Hij volgt op iets meer dan 30 seconden van de Ierse leider Craig Breen. WK-leider Sébastien Ogier volgt één plaats verderop.