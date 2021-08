Twee zware crashes ontsieren begin tweede dag rally in Ieper

13:22 13 uur 22. Neuville wint proef 12. Thierry Neuville heeft de laatste proef van de voormiddag gewonnen en is zo opnieuw een heel klein beetje uitgelopen op de nummer twee Craig Breen. De Belg heft halfweg dag 6.8 seconden voorsprong. In vergelijking met de stand van vrijdagavond heeft onze landgenoot 0.8 seconde moeten toegeven. . Neuville wint proef 12 Thierry Neuville heeft de laatste proef van de voormiddag gewonnen en is zo opnieuw een heel klein beetje uitgelopen op de nummer twee Craig Breen. De Belg heft halfweg dag 6.8 seconden voorsprong. In vergelijking met de stand van vrijdagavond heeft onze landgenoot 0.8 seconde moeten toegeven.



13:00 13 uur . Crashes op dag 2, Neuville blijft aan de leiding. Crashes op dag 2, Neuville blijft aan de leiding

12:37 12 uur 37. Ik ben misschien een beetje te voorzichtig, maar het risico om lek te rijden is te groot. Thierry Neuville. Ik ben misschien een beetje te voorzichtig, maar het risico om lek te rijden is te groot. Thierry Neuville

12:29 12 uur 29. Neuville ziet zijn voorsprong kleiner worden. Na de eerste drie proeven op zaterdag staat Thierry Neuville nog altijd aan de leiding, maar zijn voorsprong op de Ier Craig Breen - zijn ploegmaat bij Hyundai - slinkt wel. Neuville heeft nog maar vier seconden voorsprong op de Ier. De tweede wedstrijddag begon met de klassementsrit van Hollebeke, met zijn 25,86 km de langste van de rally. Na 22 km gleed Pierre-Louis Loubet (Hyundai) in een gracht. Toegesnelde toeschouwers probeerden tevergeefs om de wagen van de Fransman los te trekken. Ook Ott Tänak (Hyundai) kende pech en reed lek. De Est moest stoppen om een wiel te wisselen, maar vanwege een kapotte krik nam dat veel meer tijd in beslag. Craig Breen, die drie minuten na Tänak gestart was, kreeg naar het einde van de rit toe zijn teamgenoot in het vizier. De Est liet Breen passeren en vertrok opnieuw. Tänak verloor drie minuten en zakte naar de zevende plaats. Breen reed de snelste tijd en was 2.8 seconden sneller dan leider Thierry Neuville.



De tweede wedstrijddag begon met de klassementsrit van Hollebeke, met zijn 25,86 km de langste van de rally. Na 22 km gleed Pierre-Louis Loubet (Hyundai) in een gracht. Toegesnelde toeschouwers probeerden tevergeefs om de wagen van de Fransman los te trekken. Ook Ott Tänak (Hyundai) kende pech en reed lek. De Est moest stoppen om een wiel te wisselen, maar vanwege een kapotte krik nam dat veel meer tijd in beslag.



Craig Breen, die drie minuten na Tänak gestart was, kreeg naar het einde van de rit toe zijn teamgenoot in het vizier. De Est liet Breen passeren en vertrok opnieuw. Tänak verloor drie minuten en zakte naar de zevende plaats. Breen reed de snelste tijd en was 2.8 seconden sneller dan leider Thierry Neuville.

12:07 12 uur 07. Pieter Tsjoen crasht tijdens eerste proef tegen een garage. Voor Pieter Tsjoen en Eddy Chevaillier is de rally van Ieper voorbij. In de eerste proef van de dag ging het ervaren duo van de baan en belandde tegen de muur van een garage van een huis. Beide heren zouden gelukkig oké zijn, maar gaan voor een check-up naar een ziekenhuis.

12:00 12 uur . Wedstrijd even stopgezet na zware crash Katsuta. Tijdens de tweede rit van de dag verloor Takamota Katsuta (Toyota Yaris) in een lange linkse bocht de controle over zijn wagen en ging tegen hoge snelheid van de baan. Zijn wagen ramde een paal die dwars over de weg kwam te liggen, waarna zijn auto volledig vernield tot stilstand kwam in een veld. De bemanning is oké. De klassementsrit werd wel stopgezet, maar na een halfuur kon de race voortgaan. Sébastien Ogier was onderweg en moest stoppen voor zijn onfortuinlijke ploegmaat. Hij kreeg later een normtijd.



De bemanning is oké. De klassementsrit werd wel stopgezet, maar na een halfuur kon de race voortgaan. Sébastien Ogier was onderweg en moest stoppen voor zijn onfortuinlijke ploegmaat. Hij kreeg later een normtijd.



14-08-2021 14-08-2021.

21:01 21 uur 01. Neuville leidt comfortabel. Thierry Neuville zal goed slapen vannacht, want de eerste dag van de Rally van Ieper is nagenoeg perfect verlopen voor hem. In de 4e rit nam hij de leiding en die breidde hij daarna steeds verder uit. Enkel zijn ploegmaat Craig Breen kan hem nog een beetje bijbenen. Neuville doet virtueel ook een goeie zaak in de WK-stand, want leider Ogier staat momenteel maar 6e, een plaatsje achter Elfyn Evans, de nummer 2 in de stand. Morgen staan er opnieuw 8 ritten op het programma (vandaag stonden er eigenlijk maar 7 op het programma, want de slotrit werd om veiligheidsredenen geschrapt), zondag eindigt de rally met de laatste 4 ritten.



Neuville doet virtueel ook een goeie zaak in de WK-stand, want leider Ogier staat momenteel maar 6e, een plaatsje achter Elfyn Evans, de nummer 2 in de stand.



Morgen staan er opnieuw 8 ritten op het programma (vandaag stonden er eigenlijk maar 7 op het programma, want de slotrit werd om veiligheidsredenen geschrapt), zondag eindigt de rally met de laatste 4 ritten.

17:18 17 uur 18. Veelbelovende start voor Neuville. Thierry Neuville heeft in de lange 4e rit, die van Zonnebeke, een ferme tik uitgedeeld. In de eerste 3 ritten was hij telkens 2e geëindigd, na Tänak en 2 keer na Breen, maar dankzij zijn regelmaat staat hij aan de leiding. Neuville heeft nu een minieme voorsprong op Breen, maar vanaf nummer 3 Tänak (op 16 seconden) oogt de kloof al aanzienlijk. WK-leider Ogier staat zelfs maar 6e, op een halve minuut. Een eeuwigheid.



Neuville heeft nu een minieme voorsprong op Breen, maar vanaf nummer 3 Tänak (op 16 seconden) oogt de kloof al aanzienlijk. WK-leider Ogier staat zelfs maar 6e, op een halve minuut. Een eeuwigheid.

13:18 13 uur 18. Neuville begint prima in eigen land! Thierry Neuville is goed begonnen aan de Rally van Ieper. De Belg was tijdens de shakedown de snelste van het pak, voor teamgenoot Ott Tänak (+ 0"8) en Fransman Sébastien Ogier (+ 2"1). In de achtste manche op de WRC-kalender stond een atypische shakedown ingepland. Geen kort parcours, in Ieper kregen de deelnemers meteen een klassementsrit van 9,81 km voor de wielen geschoven. "Niets speciaals te melden tijdens de shakedown, gewoon de gebruikelijke dingen. We proberen de harde banden te sparen voor de rally want het lijkt erop dat het droog zal blijven", vertelde een gematigd tevreden Thierry Neuville achteraf.

In de achtste manche op de WRC-kalender stond een atypische shakedown ingepland. Geen kort parcours, in Ieper kregen de deelnemers meteen een klassementsrit van 9,81 km voor de wielen geschoven.

"Niets speciaals te melden tijdens de shakedown, gewoon de gebruikelijke dingen. We proberen de harde banden te sparen voor de rally want het lijkt erop dat het droog zal blijven", vertelde een gematigd tevreden Thierry Neuville achteraf.

13:10 Gisteren maakten al enkele rijders kennis met de West-Vlaamse beekjes. 13 uur 10. Gisteren maakten al enkele rijders kennis met de West-Vlaamse beekjes.

16:44 16 uur 44. Alain Penasse over de Rally van Ieper: “Heel speciale gelegenheid voor iedere autosportliefhebber”. Alain Penasse over de Rally van Ieper: “Heel speciale gelegenheid voor iedere autosportliefhebber”

13:36 13 uur 36. Primeur! Dit weekend is er in Ieper de eerste WK-manche rally ooit in België. Primeur! Dit weekend is er in Ieper de eerste WK-manche rally ooit in België

