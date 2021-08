13:18

13 uur 18. Neuville begint prima in eigen land! Thierry Neuville is goed begonnen aan de Rally van Ieper. De Belg was tijdens de shakedown de snelste van het pak, voor teamgenoot Ott Tänak (+ 0"8) en Fransman Sébastien Ogier (+ 2"1). In de achtste manche op de WRC-kalender stond een atypische shakedown ingepland. Geen kort parcours, in Ieper kregen de deelnemers meteen een klassementsrit van 9,81 km voor de wielen geschoven. "Niets speciaals te melden tijdens de shakedown, gewoon de gebruikelijke dingen. We proberen de harde banden te sparen voor de rally want het lijkt erop dat het droog zal blijven", vertelde een gematigd tevreden Thierry Neuville achteraf. .