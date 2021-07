Thierry Neuville rijdt de zesde tijd in shakedown in Estland

De kop is eraf in Estland. De beste in de shakedown was de jonge Fin Kalle Rovan pera (Toyota), die 2'51"1 nodig had, iets sneller dan de Est Ott Tänak (Hyundai) in 2'51"6 en de Japanner Takamoto Katsuta in 2'51"7. Thierry Neuville kwam weg met de 6e tijd in 2'52"3.





Vanavond is er de 1e rit in Tartu, over 1,64 km. De eerste auto vertrekt om 19.38u.