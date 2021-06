Er stond vandaag maar één rit op het programma: Sébastien Ogier was de snelste voor twee ploegmaats. Thierry Neuville werd 5e. Morgen is de dagtaak een stukje uitgebreider. 14 uur 46.

17 uur 14. We hebben een aantal dingen geprobeerd en houden daar een goed gevoel aan over. Thierry Neuville na de shakedown in Kenia.

17 uur 13. Neuville rijdt derde tijd in shakedown. Thierry Neuville kan morgen met een goed gevoel aan de rally van Kenia beginnen. Onze landgenoot werd vandaag derde in de shakedown, op iets meer dan één seconde van WK-leider Sébastien Ogier. De klassementsrit woensdagochtend was een voorproefje van de onvoorspelbare, veeleisende en breekbare wegen die de deelnemers aan deze rally de komende dagen voorgeschoteld zullen krijgen in Kenia. .