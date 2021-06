11:50 11 uur 50. Neuville verstevigt zijn voorsprong. Thierry Neuville heeft zaterdagochtend goede zaken gedaan. De Belg won de eerste rit van de dag en liet vervolgens nog een derde en een vierde tijd optekenen. Hij heeft nu 28"1 voor op de Japanner Takamoto Katsuta (Toyota Yaris) en 56"2 op zijn Estlandse teamgenoot Ott Tänäk. In vergelijking met vrijdag beleefden de deelnemers een eerder rustige morgen. Neuville won de eerste rit, waarna Sébastien Ogier de volgende twee voor zijn rekening nam. De Fransman volgt als vierde op 1'33"8 van Neuville, die tevreden was over zijn ochtend. "In de laatste rit lagen er nogal wat stenen waardoor we moesten afremmen. Ook toen we een giraf zagen hebben we flink afgeremd. In het laatste gedeelte van de derde rit waren we misschien iets te voorzichtig." . Neuville verstevigt zijn voorsprong Thierry Neuville heeft zaterdagochtend goede zaken gedaan. De Belg won de eerste rit van de dag en liet vervolgens nog een derde en een vierde tijd optekenen. Hij heeft nu 28"1 voor op de Japanner Takamoto Katsuta (Toyota Yaris) en 56"2 op zijn Estlandse teamgenoot Ott Tänäk. In vergelijking met vrijdag beleefden de deelnemers een eerder rustige morgen. Neuville won de eerste rit, waarna Sébastien Ogier de volgende twee voor zijn rekening nam. De Fransman volgt als vierde op 1'33"8 van Neuville, die tevreden was over zijn ochtend.



"In de laatste rit lagen er nogal wat stenen waardoor we moesten afremmen. Ook toen we een giraf zagen hebben we flink afgeremd. In het laatste gedeelte van de derde rit waren we misschien iets te voorzichtig."

11:48 11 uur 48. In de laatste rit lagen er nogal wat stenen waardoor we moesten afremmen. Ook toen we een giraf zagen hebben we flink afgeremd. Thierry Neuville. In de laatste rit lagen er nogal wat stenen waardoor we moesten afremmen. Ook toen we een giraf zagen hebben we flink afgeremd. Thierry Neuville

11:47 11 uur 47.

26-06-2021 26-06-2021.

17:14 17 uur 14. Neuville overleeft bijltjesdag in Kenia. Thierry Neuville en zijn copiloot Martijn Wydaeghe sluiten de tweede wedstrijddag in de Safari Rally af als leider. Onze landgenoot heeft 18,8 seconden voorsprong op de Japanner Takamoto Katsuta. Ott Tänak, ploegmaat van Neuville bij Hyundai, volgt als derde op 55,8 seconden van leider Neuville. WK-leider Sébastien Ogier beschadigde in de tweede rit van de dag zijn ophanging. Dankzij een noodherstelling kon hij de finish van de derde rit van de dag bereiken. Het tijdverlies van anderhalve minuut moest hij erbij nemen. Erger verging het zijn teamgenoot bij Toyota, Elfyn Evans, die met de finish van rit 3 in zicht een wiel verloor. Hetzelfde lot was ook Dani Sordo beschoren. Thierry Neuville liet het niet aan zijn hart komen, won twee ritten en pakte halfweg de dag de leiding. Halfweg de dag explodeerde nog zijn linker achterband en verloor hij een halve minuut, maar ondanks alles sluit hij als leider de dag af. Zaterdag staan er nog eens zes ritten op het programma. Zondag, de slotdag, moeten er nog 5 proeven afgelegd worden. . Neuville overleeft bijltjesdag in Kenia Thierry Neuville en zijn copiloot Martijn Wydaeghe sluiten de tweede wedstrijddag in de Safari Rally af als leider. Onze landgenoot heeft 18,8 seconden voorsprong op de Japanner Takamoto Katsuta. Ott Tänak, ploegmaat van Neuville bij Hyundai, volgt als derde op 55,8 seconden van leider Neuville.

WK-leider Sébastien Ogier beschadigde in de tweede rit van de dag zijn ophanging. Dankzij een noodherstelling kon hij de finish van de derde rit van de dag bereiken. Het tijdverlies van anderhalve minuut moest hij erbij nemen. Erger verging het zijn teamgenoot bij Toyota, Elfyn Evans, die met de finish van rit 3 in zicht een wiel verloor. Hetzelfde lot was ook Dani Sordo beschoren.

Thierry Neuville liet het niet aan zijn hart komen, won twee ritten en pakte halfweg de dag de leiding. Halfweg de dag explodeerde nog zijn linker achterband en verloor hij een halve minuut, maar ondanks alles sluit hij als leider de dag af.

Zaterdag staan er nog eens zes ritten op het programma. Zondag, de slotdag, moeten er nog 5 proeven afgelegd worden.





17:13 17 uur 13.

11:20 11 uur 20. Neuville vliegt in Kena, Evans geeft op, Ogier in de problemen. Thierry Neuville is op weg om een goede zaak te doen in de rally van Kenia. Onze landgenoot won vanochtend 2 van de 3 ritten, in de 3e rit moest hij enkel Kalle Rovanperä laten voorgaan. Vanmiddag staan dezelfde 3 ritten op het menu. Neuville leidt met 5.1 seconden op de Fin Rovanperä, zijn Estse teammaat Ott Tänak volgt als derde al op 26"8. De Franse WK-leider Sébastien Ogier verloor tijd met een kapotte ophanging en is pas 7e op 2'11"9 van de Belg. Ogiers teammaat, Elfyn Evans, de 2e in de WK-stand, verloor een wiel en moest opgeven. Ook Dani Sordo, teammaat van Neuville, moest de strijd staken. . Neuville vliegt in Kena, Evans geeft op, Ogier in de problemen Thierry Neuville is op weg om een goede zaak te doen in de rally van Kenia. Onze landgenoot won vanochtend 2 van de 3 ritten, in de 3e rit moest hij enkel Kalle Rovanperä laten voorgaan. Vanmiddag staan dezelfde 3 ritten op het menu.

Neuville leidt met 5.1 seconden op de Fin Rovanperä, zijn Estse teammaat Ott Tänak volgt als derde al op 26"8. De Franse WK-leider Sébastien Ogier verloor tijd met een kapotte ophanging en is pas 7e op 2'11"9 van de Belg. Ogiers teammaat, Elfyn Evans, de 2e in de WK-stand, verloor een wiel en moest opgeven. Ook Dani Sordo, teammaat van Neuville, moest de strijd staken.

11:19 11 uur 19. Neuville in z'n sas op met stof bedekte slingerende wegen. De 3 klassementsritten die de rijders vanochtend voor de wielen geschoven kregen werden afgewerkt op slingerende wegen door dicht bebost gebied, bedekt met kilo's stof. Neuville won de eerste rit van de dag, gevolgd door Tänak, Rovanperä, Evans en Ogier. De tijdverschillen bleven binnen de perken. Ogier volgde als vijfde op 7"2. Ook in de tweede rit was Neuville de snelste. Evans zag met de finish in zicht een wiel van zijn Toyota afbreken en moest opgeven. Hetzelfde was Sordo iets eerder in de proef overkomen. Ogier beschadigde zijn ophanging en verloor 34"2. Op weg naar de vierde rit van de dag slaagde Ogier erin een noodreparatie uit te voeren en kon hij de vierde rit tegen lage snelheid afwerken. De veer was niet beschadigd, maar er zat geen olie meer in de schokdemper, waardoor Ogier het voorzichtig aan moest doen. Een overlevingstocht van ruim 18 kilometer waarin de Fransman iets meer dan anderhalve minuut verloor op Neuville. Ogier is weggezakt naar de zevende plaats op 2'12"9. Neuville reed ondanks twee leeglopers toch nog de tweede tijd. De ritzege was voor Rovanperä. . Neuville in z'n sas op met stof bedekte slingerende wegen De 3 klassementsritten die de rijders vanochtend voor de wielen geschoven kregen werden afgewerkt op slingerende wegen door dicht bebost gebied, bedekt met kilo's stof. Neuville won de eerste rit van de dag, gevolgd door Tänak, Rovanperä, Evans en Ogier. De tijdverschillen bleven binnen de perken. Ogier volgde als vijfde op 7"2.

Ook in de tweede rit was Neuville de snelste. Evans zag met de finish in zicht een wiel van zijn Toyota afbreken en moest opgeven. Hetzelfde was Sordo iets eerder in de proef overkomen. Ogier beschadigde zijn ophanging en verloor 34"2.

Op weg naar de vierde rit van de dag slaagde Ogier erin een noodreparatie uit te voeren en kon hij de vierde rit tegen lage snelheid afwerken. De veer was niet beschadigd, maar er zat geen olie meer in de schokdemper, waardoor Ogier het voorzichtig aan moest doen. Een overlevingstocht van ruim 18 kilometer waarin de Fransman iets meer dan anderhalve minuut verloor op Neuville. Ogier is weggezakt naar de zevende plaats op 2'12"9.

Neuville reed ondanks twee leeglopers toch nog de tweede tijd. De ritzege was voor Rovanperä.

11:16 11 uur 16.

11:16 11 uur 16.

11:15 11 uur 15.

11:15 11 uur 15.

11:15 11 uur 15.

11:15 11 uur 15.

25-06-2021 25-06-2021.

14:46 Er stond vandaag maar één rit op het programma: Sébastien Ogier was de snelste voor twee ploegmaats. Thierry Neuville werd 5e. Morgen is de dagtaak een stukje uitgebreider. 14 uur 46.

24-06-2021 24-06-2021.

17:14 17 uur 14. We hebben een aantal dingen geprobeerd en houden daar een goed gevoel aan over. Thierry Neuville na de shakedown in Kenia. We hebben een aantal dingen geprobeerd en houden daar een goed gevoel aan over. Thierry Neuville na de shakedown in Kenia

17:13 17 uur 13.