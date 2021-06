"De grootste uitdaging wordt de hitte. Niet alleen voor de rijders, ook voor de wagens. Het parcours is zeer ruw. Vooral bij de tweede doortocht is het uitkijken voor lekke banden. De wegen zijn bijzonder smal. Ga je te wijd dan sta je voor je het weet lek of beschadig je de ophanging."

13 uur 48. Neuville: "Ik wil opnieuw winnen". Thierry Neuville wil graag een 3e keer zegevieren in Sardinië, waar hij in 2016 en 2018 de beste was. Een triomf zou zijn WK-kansen een boost geven na de miserie in Portugal. "Sardinië is een rally waar ons team de voorbije jaren steeds bijzonder sterk gepresteerd heeft", zegt Thierry Neuville. "Zowel Dani (Sordo), Ott (Tänak) als ikzelf hebben er al gewonnen. Dat is ook de ambitie voor dit weekend." "De grootste uitdaging wordt de hitte. Niet alleen voor de rijders, ook voor de wagens. Het parcours is zeer ruw. Vooral bij de tweede doortocht is het uitkijken voor lekke banden. De wegen zijn bijzonder smal. Ga je te wijd dan sta je voor je het weet lek of beschadig je de ophanging." .

13:44

13 uur 44. Eerherstel voor Neuville in Italië? Twee weken na de voor Thierry Neuville dramatisch verlopen Rally van Portugal is de WK-karavaan aan de slag in Italië. De Rally van Sardinië is de 5e manche van het WK. Vorig jaar was onze landgenoot 2e in de zware gravelrally, zijn Spaanse teammaat Dani Sordo won. In Portugal 2 weken geleden moest Neuville zowel op vrijdag als op zaterdag opgeven, hij kon zondag wel nog wat WK-punten sprokkelen in de Power Stage. Neuville is nu 3e in het WK op 22 punten van Sébastien Ogier en 20 van Elfyn Evans, de winnaar in Portugal. .