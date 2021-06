20:08 20 uur 08. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1400862437130354696

20:04 20 uur 04. Tänak stoomt door. Ook na de pauze was Tänak baas in Italië op dag 1. De Est heeft een voorsprong van bijna 20 seconden op Dani Sordo. Voor Neuville was het een wisselvallige namiddag. Hij zette eerst respectievelijk de 3e en 4e tijd neer in rit 5 en 6, maar een lekke band brak hem zuur op in rit 7. Hij zakte weg naar plaats 5 in het algemene klassement en ook in de laatste chronorit van de dag kon hij geen terrein meer goedmaken. . Tänak stoomt door Ook na de pauze was Tänak baas in Italië op dag 1. De Est heeft een voorsprong van bijna 20 seconden op Dani Sordo.

Voor Neuville was het een wisselvallige namiddag. Hij zette eerst respectievelijk de 3e en 4e tijd neer in rit 5 en 6, maar een lekke band brak hem zuur op in rit 7. Hij zakte weg naar plaats 5 in het algemene klassement en ook in de laatste chronorit van de dag kon hij geen terrein meer goedmaken.

14:48 14 uur 48. Tänak domineert in Sardinië. Ott Tänak is baas in het begin van de rally van Sardinië begonnen. De Est won de eerste vier klassementsproeven. Thierry Neuville, gisteren nog winnaar van de shakedown, is 4e in de stand, op 35 seconden van zijn teamgenoot. De Luikenaar moet ook nog de Spanjaard Dani Sordo en de Fransman Sébastien Ogier voor laten gaan. Vrijdagnamiddag worden er nog eens vier klassementsproeven gereden. . Tänak domineert in Sardinië Ott Tänak is baas in het begin van de rally van Sardinië begonnen. De Est won de eerste vier klassementsproeven. Thierry Neuville, gisteren nog winnaar van de shakedown, is 4e in de stand, op 35 seconden van zijn teamgenoot.

De Luikenaar moet ook nog de Spanjaard Dani Sordo en de Fransman Sébastien Ogier voor laten gaan. Vrijdagnamiddag worden er nog eens vier klassementsproeven gereden.

14:48 14 uur 48. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1400786524858372103

04-06-2021 04-06-2021.

15:23 15 uur 23. Neuville rijdt snelste tijd in shakedown. Thierry Neuville en Martijn Wydaeghe kunnen met vertrouwen vrijdag beginnen aan de Rally van Italië op Sardinië. Bij zijn vierde poging reed onze landgenoot de snelste tijd in de shakedown. Neuville, die in 2016 en 2018 in Sardinië won, was tijdens de 2,89 kilometer lange shakedown een zucht sneller dan de rest van het deelnemersveld. Vrijdag begint de rally echt. WK-leider Sébastien Ogier moet als eerste de baan op. Het parcours ligt er kurkdroog bij en dus zal Ogier de baan moeten schoonvegen voor de andere rijders. . Neuville rijdt snelste tijd in shakedown Thierry Neuville en Martijn Wydaeghe kunnen met vertrouwen vrijdag beginnen aan de Rally van Italië op Sardinië. Bij zijn vierde poging reed onze landgenoot de snelste tijd in de shakedown. Neuville, die in 2016 en 2018 in Sardinië won, was tijdens de 2,89 kilometer lange shakedown een zucht sneller dan de rest van het deelnemersveld. Vrijdag begint de rally echt. WK-leider Sébastien Ogier moet als eerste de baan op. Het parcours ligt er kurkdroog bij en dus zal Ogier de baan moeten schoonvegen voor de andere rijders.

15:22 15 uur 22. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1400399249595109379

03-06-2021 03-06-2021.

13:48 13 uur 48. Neuville: "Ik wil opnieuw winnen". Thierry Neuville wil graag een 3e keer zegevieren in Sardinië, waar hij in 2016 en 2018 de beste was. Een triomf zou zijn WK-kansen een boost geven na de miserie in Portugal. "Sardinië is een rally waar ons team de voorbije jaren steeds bijzonder sterk gepresteerd heeft", zegt Thierry Neuville. "Zowel Dani (Sordo), Ott (Tänak) als ikzelf hebben er al gewonnen. Dat is ook de ambitie voor dit weekend." "De grootste uitdaging wordt de hitte. Niet alleen voor de rijders, ook voor de wagens. Het parcours is zeer ruw. Vooral bij de tweede doortocht is het uitkijken voor lekke banden. De wegen zijn bijzonder smal. Ga je te wijd dan sta je voor je het weet lek of beschadig je de ophanging." . Neuville: "Ik wil opnieuw winnen" Thierry Neuville wil graag een 3e keer zegevieren in Sardinië, waar hij in 2016 en 2018 de beste was. Een triomf zou zijn WK-kansen een boost geven na de miserie in Portugal.

"Sardinië is een rally waar ons team de voorbije jaren steeds bijzonder sterk gepresteerd heeft", zegt Thierry Neuville. "Zowel Dani (Sordo), Ott (Tänak) als ikzelf hebben er al gewonnen. Dat is ook de ambitie voor dit weekend."

"De grootste uitdaging wordt de hitte. Niet alleen voor de rijders, ook voor de wagens. Het parcours is zeer ruw. Vooral bij de tweede doortocht is het uitkijken voor lekke banden. De wegen zijn bijzonder smal. Ga je te wijd dan sta je voor je het weet lek of beschadig je de ophanging."

13:47 13 uur 47. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1399785865774256130

13:45 13 uur 45. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1399704697825550340