15:02

15 uur 02. Shakedown is voor Evans. Het gravelparcours in de Rally van Portugal ligt Elfyn Evans (Toyota). De Brit was vanmorgen in de shakedown een zucht sneller (0"2) dan de Est Ott Tänak (Hyundai). Evans' ploegmakker Kalle Rovanperä vervolledigde het podium. Op plek 4 vinden we WK-leider Sébastien Ogier (Toyota) terug. Onze landgenoot Thierry Neuville, de nummer 2 in de WK-stand, parkeerde zijn Hyundai op de 7e plaats in de shakedown (op anderhalve seconde van Evans). .