19:29

19 uur 29. Neuville crasht en kan auto niet meer herstellen. Brute pech voor Thierry Neuville in de Rally van Portugal. Onze landgenoot stond 2e in de tussenstand, maar crashte in de 7e rit. "Ik kreeg net een nota toen ik de bocht zag komen", deed Neuville zijn verhaal. "Ik probeerde nog te corrigeren, maar dat lukte niet meer. Ik denk dat er een boomstronk was die ons naar de zijkant dreef." Neuville leed door die crash een tijdverlies van 3 minuten en 25 seconden. Helaas kregen Neuville en zijn corijder Wydaeghe hun auto niet meer hersteld, waardoor ze de strijd moeten staken in Portugal. Een tegenvaller, want Neuville ziet zo zure punten in rook opgaan. Neuville stond voor de Rally van Portugal 2e in de WRC-stand. .