19 uur 29. Neuville crasht en kan auto niet meer herstellen. Brute pech voor Thierry Neuville in de Rally van Portugal. Onze landgenoot stond 2e in de tussenstand, maar crashte in de 7e rit. "Ik kreeg net een nota toen ik de bocht zag komen", deed Neuville zijn verhaal. "Ik probeerde nog te corrigeren, maar dat lukte niet meer. Ik denk dat er een boomstronk was die ons naar de zijkant dreef." Neuville leed door die crash een tijdverlies van 3 minuten en 25 seconden. Helaas kregen Neuville en zijn corijder Wydaeghe hun auto niet meer hersteld, waardoor ze verstek moesten laten gaan voor de 8e rit. Morgen komt onze landgenoot normaal gezien opnieuw aan de start, maar dat zal wel met de nodige straftijd zijn. .

15 uur 02. Shakedown is voor Evans. Het gravelparcours in de Rally van Portugal ligt Elfyn Evans (Toyota). De Brit was vanmorgen in de shakedown een zucht sneller (0"2) dan de Est Ott Tänak (Hyundai). Evans' ploegmakker Kalle Rovanperä vervolledigde het podium. Op plek 4 vinden we WK-leider Sébastien Ogier (Toyota) terug. Onze landgenoot Thierry Neuville, de nummer 2 in de WK-stand, parkeerde zijn Hyundai op de 7e plaats in de shakedown (op anderhalve seconde van Evans). .