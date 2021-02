19:07

19 uur 07. Neuville is 4e na dag 1, Tänak gaat aan de leiding. Racen in Lapland, dat gebeurt uiteraard in de sneeuw. De eerste dag van de Arctic Rally werd gedomineerd door Ott Tänak. De Est was vrijdagochtend de snelste tijdens de shakedown en won nadien de dubbele doortocht op de 31,05 km lange klassementsrit van Sarriojärvi. Thierry Neuville, ploegmaat van Tänak bij Hyundai, zette de vierde tijd neer na 31,5 kilometer. Hij heeft een achterstand van bijna een halve minuut op Tänak. "We hadden een goed ritme te pakken in deze speciale omstandigheden", zei onze landgenoot achteraf. Gezien de omstandigheden ben ik tevreden." Voor Sébastien Ogier werd het een dag om snel te vergeten. De Fransman ging als WK-leider als eerste de baan op en verloor daardoor veel tijd. Na twee ritten volgt hij als negende op 49.8 van Tänak. Zaterdag krijgen de rijders twee lussen van telkens drie ritten voor de wielen geschoven, goed voor een totaal van 144,04 km. .