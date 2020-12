Thierry Neuville heeft een vruchtbare openingsdag achter de dag in Monza. Na zijn zege in de shakedown snelde onze landgenoot naar de 2e plaats in de 1e rit. Enkel 6-voudig wereldkampioen Sébastien Ogier was een halve seconde sneller.

20 uur 10. "Wereldtitel dit jaar zal niet zo'n grote waarde hebben als anders". "Een wereldkampioenschap rally dat eindigt op een circuit is tekenend voor dit rare seizoen", zegt Neuville. "Er zal straks een wereldkampioen zijn, maar die heeft niet de waarde met die van een normaal seizoen. Voor mij is Evans favoriet voor de wereldtitel. Hij moet gewoon in de top vijf finishen en dan is de zaak beklonken." "Maar ik verwacht nog iets van Ogier. Hij durft al eens mentale spelletjes te spelen, al moet ik zeggen dat Evans sereen genoeg is en zich niet zomaar van de wijs zal laten brengen. Het zal tussen die twee gaan, maar eigenlijk zijn we met vier die kans maken op de wereldtitel." "Vandaag heeft het enorm veel gesneeuwd waardoor het traject helemaal anders zal zijn. Er zijn sneeuwbanden voorzien, maar geen spijkerbanden. De rol van de ouvreurs wordt zeer belangrijk. De ritten op en rond het circuit zijn korte ritten tussen de 4 en 14 km. Stuk voor stuk zijn het sprints waarbij je als rijder alles perfect zal moeten doen." "Details gaan hier het verschil maken. In die ritten zullen de tijdverschillen hoe dan ook klein zijn. Maar nogmaals, zaterdag is de dag die alles zal beslissen. Het contrast tussen de ritten op en rond het circuit en die van in de bergen is groot, maar daar houd ik wel van. In het verleden heb ik hier al eens gereden, dat is een klein voordeel" .