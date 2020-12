Neuville moet definitief streep trekken door wereldtitel na crash

13:34 13 uur 34. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1334837224630874113

13:29 13 uur 29. Neuville is uitgeteld. Thierry Neuville zal ook dit jaar geen wereldkampioen worden. Onze landgenoot stond al voor een loodzware opdracht om de Brit Elfyn Evans nog in te halen en onder druk heeft hij een fout gemaakt. In de derde rit ging Neuville in een bocht tegen een betonblok. Hij moest opgeven en ziet zijn laatste WK-kans in rook opgaan.



12:39 12 uur 39. Lappi leidt na gedurfde bandenkeuze op slipperige wegen, Neuville pas 9e. Esapekka Lappi (Ford Fiesta WRC) staat na 3 klassementsritten op kop. Lappi dankt die leiding aan een gedurfde bandenkeuze. Op een mix van asfalt en gravel bond de Fin op een doorweekt parcours zowaar sneeuwbanden aan. Dani Sordo (Hyundai i20 Coupé WRC) is voorlopig 2e op 3,3 seconden. Andraes Mikkelsen (Skoda Fabia R5) verrast met een voorlopige 3e plaats. Van de kampioenschapsrijders presteert Sébastien Ogier (Toyota Yaris WRC) met zijn 4e plaats het best. Ogier kijkt wel al tegen een achterstand van 22,4 seconden aan op Lappi. Elfyn Evans (Toyota Yaris WRC) is 6e, Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupé WRC) 9e. Onze landgenoot liet zich in de openingsrit verrassen en verloor 20 seconden.

Dani Sordo (Hyundai i20 Coupé WRC) is voorlopig 2e op 3,3 seconden. Andraes Mikkelsen (Skoda Fabia R5) verrast met een voorlopige 3e plaats.

Van de kampioenschapsrijders presteert Sébastien Ogier (Toyota Yaris WRC) met zijn 4e plaats het best. Ogier kijkt wel al tegen een achterstand van 22,4 seconden aan op Lappi. Elfyn Evans (Toyota Yaris WRC) is 6e, Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupé WRC) 9e. Onze landgenoot liet zich in de openingsrit verrassen en verloor 20 seconden.

12:38 12 uur 38. Neuville slipt op verraderlijk parcours: "Maar was niet enige". Sneeuwregen, koude temperaturen, modder op het onverharde deel van het parcours en aquaplanning op het circuit. Dat waren de verraderlijke omstandigheden vanochtend. Omdat de wedstrijd gecatalogeerd staat als een asfaltrally gingn de rijders met niet aangepaste rubbers van start. De regenbanden zijn uiteraard ideaal voor het asfalt, maar hebben weinig grip in de Italiaanse blubber. Elfyn Evans mocht als eerste de baan op. De Welshman begon met een vijfde tijd eerder voorzichtig. Sébastien Ogier liet zich verrassen en gleed tegen een hooibaal. De Fransman beperkte het tijdverlies tot enkele seconden. Thierry Neuville ging als derde de baan op. Op identiek dezelfde plaats als Ogier gleed hij in de omheining. Tien seconden tikten voorbij vooraleer de Belg zijn Hyundai aan de praat kreeg en nog eens tien seconden vooraleer hij zich wist te bevrijden uit de omheining. "Ik was niet de eerste die daar in de fout ging. Ik heb me laten verrassen, kreeg de wagen niet meteen aan de praat en verloor heel wat tijd", sakkerde Thierry Neuville, die in de stand naar de 13e plaats zakte. De omstandigheden werden er tijdens de tweede doortocht niet beter op. Dat weerhield Thierry Neuville niet om al zijn duivels te ontbinden. Hij was 10,2 seconden sneller dan Ogier en 11 seconder sneller dan Evans. "Nadat we deze ochtend verrast waren door de hoeveelheid modder moesten we iets doen. De omstandigheden zijn bijzonder slecht, maar desondanks was dit een goede rit", schoof Neuville op naar de 9e plaats op 34,7 seconden van Esapekka Lappi (Ford Fiesta WRC), die als enige van de toprijders in de derde klassementsrit voor sneeuwbanden koos. De rijders krijgen vandaag nog drie gelijkaardige klassementsritten als vanochtend voor de wielen geschoven. Morgen wacht hen in de Voor-Alpen een totaal ander parcours met sneeuw.



Elfyn Evans mocht als eerste de baan op. De Welshman begon met een vijfde tijd eerder voorzichtig. Sébastien Ogier liet zich verrassen en gleed tegen een hooibaal. De Fransman beperkte het tijdverlies tot enkele seconden. Thierry Neuville ging als derde de baan op. Op identiek dezelfde plaats als Ogier gleed hij in de omheining. Tien seconden tikten voorbij vooraleer de Belg zijn Hyundai aan de praat kreeg en nog eens tien seconden vooraleer hij zich wist te bevrijden uit de omheining.

"Ik was niet de eerste die daar in de fout ging. Ik heb me laten verrassen, kreeg de wagen niet meteen aan de praat en verloor heel wat tijd", sakkerde Thierry Neuville, die in de stand naar de 13e plaats zakte.



De omstandigheden werden er tijdens de tweede doortocht niet beter op. Dat weerhield Thierry Neuville niet om al zijn duivels te ontbinden. Hij was 10,2 seconden sneller dan Ogier en 11 seconder sneller dan Evans.

"Nadat we deze ochtend verrast waren door de hoeveelheid modder moesten we iets doen. De omstandigheden zijn bijzonder slecht, maar desondanks was dit een goede rit", schoof Neuville op naar de 9e plaats op 34,7 seconden van Esapakka Lappi (Ford Fiesta WRC), die als enige van de toprijders in de derde klassementsrit voor sneeuwbanden koos.

De rijders krijgen vandaag nog drie gelijkaardige klassementsritten als vanochtend voor de wielen geschoven. Morgen wacht hen in de Voor-Alpen een totaal ander parcours met sneeuw.

04-12-2020 04-12-2020.

15:16 15 uur 16. Neuville staat 2e na dag 1. Thierry Neuville heeft een vruchtbare openingsdag achter de dag in Monza. Na zijn zege in de shakedown snelde onze landgenoot naar de 2e plaats in de 1e rit. Enkel 6-voudig wereldkampioen Sébastien Ogier was een halve seconde sneller. Tänak staat 3e op 2 seconden. WK-leider Elfyn Evans parkeerde zijn Toyota op de 4e plaats en moest 2"7 toegeven op Ogier.

Tänak staat 3e op 2 seconden. WK-leider Elfyn Evans parkeerde zijn Toyota op de 4e plaats en moest 2"7 toegeven op Ogier.

