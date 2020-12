Ik vind het verschrikkelijk voor Evans. Hij ging in de bocht gewoon van de baan en kon niet meer doen. Maar het is nog niet binnen voor mij. Het wordt nog een hele klus om morgen te finishen.

15 uur 39. Ik vind het verschrikkelijk voor Evans. Hij ging in de bocht gewoon van de baan en kon niet meer doen. Maar het is nog niet binnen voor mij. Het wordt nog een hele klus om morgen te finishen. Sébastien Ogier.

15:34

15 uur 34. Drama voor Evans, gouden kans voor Ogier. WK-leider Elfyn Evans stond in Monza na 10 klassementsritten op de derde plaats, maar in de 11e rit sloeg het noodlot toe. De Brit ging met zijn Toyota van de baan en moest de strijd staken. Voor Sébastien Ogier, de tweede in de WK-stand en de huidige leider in Monza, betekent dat goed nieuws. De Fransman moet zondag binnen de top drie finishen in Italië om zich te verzekeren van een 7e wereldtitel. .