12 uur 23. Neuville rukt ondanks lekke band op. Halverwege de tweede dag heeft Thierry Neuville één plaats goedgemaakt in Sardinië. Hij volgt op iets meer dan een halve minuut van zijn teamgenoot Dani Sordo. Neuville reed in het begin van de derde rit lek, maar dat leek onze landgenoot niet zwaar te hinderen. "Op zo'n drie kilometer van de finish voelde ik dat we lek stonden en moest ik even van het gas. Deze ochtend beslisten we om twee reservewielen mee te nemen. Achteraf gezien was dat geen goede beslissing omdat de bandenslijtage meeviel. We hebben aangevallen en zullen dat blijven doen", aldus Neuville. .

18 uur 04. Deze ochtend reageerde de wagen niet echt zoals ik dat wou, waardoor we kostbare tijd verloren. Daarenboven sloeg de motor twee keer af in een haarspeldbocht. Dat is jammer. . Thierry Neuville.

19:50

19 uur 50. Evans en Tänak snelsten in shakedown, Neuville 6e. De Brit Elfyn Evans (Toyota Yaris WRC) en de Est Ott Tänak (Hyundai i20 Coupe WRC) zijn ex aequo bovenaan geëindigd in de shakedown. Respectievelijk WK-leider en wereldkampioen waren ze met 2'13"6 0,8 seconde rapper dan de Fransman Sébastien Ogier (Toyota Yaris WRC). Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupe WRC), die de Sardijnse rally in 2016 en 2018 won, had de 6e tijd op 1,6 seconde. Kalle Rovanperä (Toyota Yaris WRC) belandde op zijn dak na de 1e run en kon niet meer voort, starten is wel geen probleem, zegt hij. Tänak reed zijn snelste tijd in de 3e run, Evans evenaarde die in de 4e. "Ik verwacht een zware wedstrijd", zegt Evans: "Het parcours is kurkdroog, het gravel is eerder los en er is weinig grip." De rally van Sardinië start vrijdagochtend. Tijdens de openingsdag worden er zes klassementsritten gereden. .