19 uur 50. Evans en Tänak snelsten in shakedown, Neuville 6e. De Brit Elfyn Evans (Toyota Yaris WRC) en de Est Ott Tänak (Hyundai i20 Coupe WRC) zijn ex aequo bovenaan geëindigd in de shakedown. Respectievelijk WK-leider en wereldkampioen waren ze met 2'13"6 0,8 seconde rapper dan de Fransman Sébastien Ogier (Toyota Yaris WRC). Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupe WRC), die de Sardijnse rally in 2016 en 2018 won, had de 6e tijd op 1,6 seconde. Kalle Rovanperä (Toyota Yaris WRC) belandde op zijn dak na de 1e run en kon niet meer voort, starten is wel geen probleem, zegt hij. Tänak reed zijn snelste tijd in de 3e run, Evans evenaarde die in de 4e. "Ik verwacht een zware wedstrijd", zegt Evans: "Het parcours is kurkdroog, het gravel is eerder los en er is weinig grip." De rally van Sardinië start vrijdagochtend. Tijdens de openingsdag worden er zes klassementsritten gereden. .