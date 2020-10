12:23

12 uur 23. Neuville rukt ondanks lekke band op. Halverwege de tweede dag heeft Thierry Neuville één plaats goedgemaakt in Sardinië. Hij volgt op iets meer dan een halve minuut van zijn teamgenoot Dani Sordo. Neuville reed in het begin van de derde rit lek, maar dat leek onze landgenoot niet zwaar te hinderen. "Op zo'n drie kilometer van de finish voelde ik dat we lek stonden en moest ik even van het gas. Deze ochtend beslisten we om twee reservewielen mee te nemen. Achteraf gezien was dat geen goede beslissing omdat de bandenslijtage meeviel. We hebben aangevallen en zullen dat blijven doen", aldus Neuville. .