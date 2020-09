14:45 14 uur 45. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

14:44 14 uur 44. Neuville ligt uit de wedstrijd. Thierry Neuville zal vandaag niet meer in actie komen. Onze landgenoot ging halfweg de zevende klassementsrit in de fout en beschadigde daarbij zijn rechterachterwiel. Samen met zijn corijder Nicolas Gilsoul probeerde hij de schade nog te herstellen, maar uiteindelijk moest Neuville toch de handdoek gooien.Hij mist zo de laatste vier ritten van de dag. Neuville, die op de 3e plek stond, zal pas morgen weer in actie komen. Hij moet niet alleen een kruis maken over zijn winstkansen in Estland, maar ziet ook zijn titelkansen in rook opgaan met nog 3 rally's op de kalender. . Neuville ligt uit de wedstrijd Thierry Neuville zal vandaag niet meer in actie komen. Onze landgenoot ging halfweg de zevende klassementsrit in de fout en beschadigde daarbij zijn rechterachterwiel. Samen met zijn corijder Nicolas Gilsoul probeerde hij de schade nog te herstellen, maar uiteindelijk moest Neuville toch de handdoek gooien.Hij mist zo de laatste vier ritten van de dag. Neuville, die op de 3e plek stond, zal pas morgen weer in actie komen. Hij moet niet alleen een kruis maken over zijn winstkansen in Estland, maar ziet ook zijn titelkansen in rook opgaan met nog 3 rally's op de kalender.

11:32 11 uur 32. Betere startpositie. Dankzij zijn derde plaats geniet Neuville deze namiddag van een betere startpositie. Vanochtend werd die startpositie bepaald door de WK-stand. Zaterdagnamiddag werken de rijders dezelfde lus van 5 klassementsritten als in de voormiddag af en wordt er gestart volgens het klassement. . Betere startpositie Dankzij zijn derde plaats geniet Neuville deze namiddag van een betere startpositie. Vanochtend werd die startpositie bepaald door de WK-stand. Zaterdagnamiddag werken de rijders dezelfde lus van 5 klassementsritten als in de voormiddag af en wordt er gestart volgens het klassement.

11:30 11 uur 30. Ik ben niet 100% tevreden over mijn prestatie. Vooral in de snelle stukken mis ik nog wat vertrouwen. Maar we hebben ons best gedaan en gaan zo verder proberen te doen. We moeten realistisch zijn en beseffen dat Ott hier sneller is dan wij. We doen wel mee voor het podium en dat moet het doel zijn. . Thierry Neuville. Ik ben niet 100% tevreden over mijn prestatie. Vooral in de snelle stukken mis ik nog wat vertrouwen. Maar we hebben ons best gedaan en gaan zo verder proberen te doen. We moeten realistisch zijn en beseffen dat Ott hier sneller is dan wij. We doen wel mee voor het podium en dat moet het doel zijn. Thierry Neuville

11:28 11 uur 28. Neuville schuift op. Na de lekke band van Rovanperä nam Tänak de leiding over. Halfweg de eerste wedstrijddag heeft hij een mooie voorsprong op teamgenoot Craig Breen, die bijzonder sterk voor de dag komt op het Estse gravel. Tot de slotrit van de eerste lus kon Thierry Neuville het tempo van de koplopers niet aan en was hij op regelmaat opgeschoven naar de 3e plaats. In de 11,72 km lange rit van Elva voelde de Belg zich erg in zijn sas en reed hij de snelste tijd. . Neuville schuift op Na de lekke band van Rovanperä nam Tänak de leiding over. Halfweg de eerste wedstrijddag heeft hij een mooie voorsprong op teamgenoot Craig Breen, die bijzonder sterk voor de dag komt op het Estse gravel.



11:26 11 uur 26. Rovanperä in de geschiedenisboeken. De 19-jarige Kalle Rovanperä schreef vanochtend een nieuw stukje autosportgeschiedenis. Nadat hij in Zweden als jongste rijder ooit een klassementsrit in het WK op zijn naam wist te schrijven deed de Fin dit huzarenstukje in de langste klassementsrit van de rally in Estland over. Hij nam ook de leiding en werd zo de jongste leider ooit in een WK-rally. Lang duurde de pret evenwel niet. In de daaropvolgende rit ging de Fin wat wijd, reed hij lek en verloor hij net geen halve minuut. . Rovanperä in de geschiedenisboeken De 19-jarige Kalle Rovanperä schreef vanochtend een nieuw stukje autosportgeschiedenis. Nadat hij in Zweden als jongste rijder ooit een klassementsrit in het WK op zijn naam wist te schrijven deed de Fin dit huzarenstukje in de langste klassementsrit van de rally in Estland over. Hij nam ook de leiding en werd zo de jongste leider ooit in een WK-rally. Lang duurde de pret evenwel niet. In de daaropvolgende rit ging de Fin wat wijd, reed hij lek en verloor hij net geen halve minuut.