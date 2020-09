09:54

09 uur 54. Neuville: "Ik zal blijven jagen". Ook leider Thierry Neuville bleef niet gespaard en moest een wiel wisselen. "Ik heb mijn best gedaan. Eerst dacht ik dat een schokdemper het begeven had, tot ik besefte dat we lek stonden. Ik ga blijven jagen", zei de Belg aan de finish. Sébastien Loeb (Hyundai i20 Coupe WRC) bereikte de finish op de velg. De 9-voudige wereldkampioen reed rechts vooraan lek. Ott Tänak (Hyundai i20 Coupe WRC), die herstart is na zijn opgave van gisteren, kende problemen met de intercom. Elfyn Evans was de enige van de rijders bovenaan het klassement die heelhuids door de verschrikkelijke klassementsrit kwam en van de 4e plaats naar de leiding sprong. De Welshman stond gisteravond vierde op 1 minuut van Neuville. Geen problemen voor de toprijders in rit 2 van vandaag, de 1e doortocht in Marmaris. Een ontketende Neuville was over de 6,22 km lange rit maar liefst 4,5 seconden sneller dan teamgenoot Sébastien Loeb. Dankzij die snelste tijd springt Neuville over Ogier naar de 2e plaats. "In de volgende rit ga ik opnieuw voluit en probeer ik opnieuw aan de leiding te komen", zei Neuville aan de finish. Er resten de rijders nog 2 klassementsritten, waaronder een 2e doortocht op dezelfde klassementsrit, die er door de passage van alle rijders straks wellicht nog slechter zal bijliggen. .