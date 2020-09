18:27

18 uur 27. Neuville speelt leidersplaats kwijt. Thierry Neuville heeft niet veel kansen meer op de wereldtitel en gaat dan ook vol voor de overwinning in Turkije. De eerste opdracht volbracht onze landgenoot uitstekend: met de zege pakte hij de leidersplaats. Maar in de tweede race werd Neuville gedwarsboomd door het stof. Sébastien Ogier was als WK-leider als eerste aan zet en had nog geen last van laaghangend stof. Neuville verloor heel wat tijd en moest zijn kroontje doorgeven aan Ogier. "Het is elk jaar hetzelfde. We hebben altijd dezelfde discussie maar niemand die luistert. Het is elk jaar dezelfde shit", brieste Neuville. De woorden van Neuville vielen alvast niet in dovemansoren. De wedstrijdleiding heeft intussen beslist dat de rijders zaterdag om de vier minuten zullen starten, zodat het stof letterlijk en figuurlijk weer kan gaan liggen. .