20:07 20 uur 07. Twee leiders na korte eerste dag. Sébastien Ogier en Esapekka Lappi delen na de eerste dag de leiding in de rally van Estland. Het echte werk begint wel pas morgen, vandaag stond slechts één rit op het programma. Thierry Neuville is voorlopig tiende op anderhalve seconde van het leidersduo. Morgen worden 10 ritten gereden in Estland. Ogier begint als WK-leider als eerste en dat is een nadeel op het onverharde parcours. . Twee leiders na korte eerste dag Sébastien Ogier en Esapekka Lappi delen na de eerste dag de leiding in de rally van Estland. Het echte werk begint wel pas morgen, vandaag stond slechts één rit op het programma. Thierry Neuville is voorlopig tiende op anderhalve seconde van het leidersduo.

15:42 15 uur 42. Rally Thierry Neuville gelooft nog in de wereldtitel

15:33 15 uur 33. Ambitieuze Neuville: "Aanvallen en voor leider Ogier eindigen is de opdracht". Thierry Neuville gelooft nog in zijn kansen om wereldkampioen te worden. Hij weet wat hem te doen staat in Estland. "Aanvallen en voor leider Ogier eindigen is de opdracht. Het wordt een zware opdracht, want nogal wat rijders hebben hier vorig jaar gereden en zijn in het voordeel." "Vanavond rijden we een korte, bochtige en technische klassementsrit. Vanaf morgen begint het echte werk met ultrasnelle ritten met veel jumps, blinde bochten en toppen. Het wordt een uitdaging, maar ik ben voorbereid", vertelt Neuville ambitieus. . Ambitieuze Neuville: "Aanvallen en voor leider Ogier eindigen is de opdracht" Thierry Neuville gelooft nog in zijn kansen om wereldkampioen te worden. Hij weet wat hem te doen staat in Estland.

13:26 13 uur 26. Tänak 1e in shakedown, Neuville 5e. Wereldkampioen Tänak zette thuis in de shakedown de snelste tijd neer. De vertrouwde wegen spelen precies toch in zijn voordeel. Benieuwd of hij die lijn kan doortrekken in de echte rally. Ogier en Lappi reden respectievelijk de 2e en 3e tijd. Thierry Neuville behaalde plaats 5. . Tänak 1e in shakedown, Neuville 5e Wereldkampioen Tänak zette thuis in de shakedown de snelste tijd neer. De vertrouwde wegen spelen precies toch in zijn voordeel. Benieuwd of hij die lijn kan doortrekken in de echte rally. Ogier en Lappi reden respectievelijk de 2e en 3e tijd. Thierry Neuville behaalde plaats 5.

12:12 Neuville is er klaar voor. De Hyundai-rijder heeft nog 4 manches om zijn achterstand in de WK-stand goed te maken. . 12 uur 12. Neuville is er klaar voor. De Hyundai-rijder heeft nog 4 manches om zijn achterstand in de WK-stand goed te maken.

