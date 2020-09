17:28 17 uur 28. Neuville is voorzichtig: "Slotdag wordt nog zwaar op ruw parcours". "Deze namiddag reed de auto veel beter dan voormiddag", zegt Thierry Neuville, die voor de aanval koos. "Ik merkte het vooral in de ruwe gedeeltes." "Morgen wordt de zwaarste dag op een zeer ruw parcours. Het komt erop aan om niet lek te rijden en om vooral onze snelheid te behouden. Kijk naar Ogier: hij reed lek maar is blijven pushen en staat nog altijd tweede." Loeb kan morgen zijn team en zijn teamgenoot een enorme dienst bewijzen door Ogier af te houden in wat mogelijk zijn laatste rally voor Hyundai is. . Neuville is voorzichtig: "Slotdag wordt nog zwaar op ruw parcours" "Deze namiddag reed de auto veel beter dan voormiddag", zegt Thierry Neuville, die voor de aanval koos. "Ik merkte het vooral in de ruwe gedeeltes."



"Morgen wordt de zwaarste dag op een zeer ruw parcours. Het komt erop aan om niet lek te rijden en om vooral onze snelheid te behouden. Kijk naar Ogier: hij reed lek maar is blijven pushen en staat nog altijd tweede."

Loeb kan morgen zijn team en zijn teamgenoot een enorme dienst bewijzen door Ogier af te houden in wat mogelijk zijn laatste rally voor Hyundai is.



17:27 17 uur 27. Neuville gaat als leider de slotdag in. Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupe WRC) sluit de tweede wedstrijddag in de Rally van Turkij af op de eerste plaats. De man uit de Oostkantons won vandaag 3 van de 6 klassementsritten en heeft in de stand 33 seconden voorsprong op ex-wereldkampioenen Sébastien Loeb (Hyundai i20 Coupe WRC) en Sébastien Ogier (Toyota Yaris WRC). Eerder op de dag moest wereldkampioen Ott Tänak (Hyundai i20 Coupe WRC) opgeven met een kapotte stuurinrichting. . Neuville gaat als leider de slotdag in Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupe WRC) sluit de tweede wedstrijddag in de Rally van Turkij af op de eerste plaats. De man uit de Oostkantons won vandaag 3 van de 6 klassementsritten en heeft in de stand 33 seconden voorsprong op ex-wereldkampioenen Sébastien Loeb (Hyundai i20 Coupe WRC) en Sébastien Ogier (Toyota Yaris WRC). Eerder op de dag moest wereldkampioen Ott Tänak (Hyundai i20 Coupe WRC) opgeven met een kapotte stuurinrichting.



17:24 17 uur 24. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

16:58 16 uur 58. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

15:38 15 uur 38. Evans schuift op naar 2e plaats. Geen commentaar aan het einde van de rit bij Sébastien Ogier, die met een lekke band links vooraan de finish bereikte. Behalve die lekke band lijkt het erop dat de Fransman nog met een ander technisch probleem zit. Kalle Rovanpera bereikte eveneens op de velg de finish. De jonge Fin reed rechts vooraan lek en verloor 36,2 seconden op Neuville. Door de pech van zijn teamgenoten schuift Elfyn Evans op naar de tweede plaats op 21,8 seconden van Neuville. Ogier is derde, maar voelt de hete adem van Sébastien Loeb. De negenvoudige wereldkampioen reed de tweede tijd en volgt nu op 0,3 seconden van zijn landgenoot Ogier. . Evans schuift op naar 2e plaats Geen commentaar aan het einde van de rit bij Sébastien Ogier, die met een lekke band links vooraan de finish bereikte. Behalve die lekke band lijkt het erop dat de Fransman nog met een ander technisch probleem zit.



Kalle Rovanpera bereikte eveneens op de velg de finish. De jonge Fin reed rechts vooraan lek en verloor 36,2 seconden op Neuville. Door de pech van zijn teamgenoten schuift Elfyn Evans op naar de tweede plaats op 21,8 seconden van Neuville.



Ogier is derde, maar voelt de hete adem van Sébastien Loeb. De negenvoudige wereldkampioen reed de tweede tijd en volgt nu op 0,3 seconden van zijn landgenoot Ogier.

15:37 15 uur 37. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

15:32 15 uur 32. Neuville neemt commando over. Thierry Neuville is de nieuwe leider in Turkije. Onze landgenoot bleef in rit 6 Sébastien Ogier ruim een halve minuut voor. "De bandenslijtage is hier enorm hoog. Halfweg de rit ben ik een beetje van het gas gegaan om naar het einde toe weer voluit te kunnen gaan. We hebben nog twee nieuwe banden voor de laatste twee korte ritten van vandaag", zegt Neuville. . Neuville neemt commando over Thierry Neuville is de nieuwe leider in Turkije. Onze landgenoot bleef in rit 6 Sébastien Ogier ruim een halve minuut voor. "De bandenslijtage is hier enorm hoog. Halfweg de rit ben ik een beetje van het gas gegaan om naar het einde toe weer voluit te kunnen gaan. We hebben nog twee nieuwe banden voor de laatste twee korte ritten van vandaag", zegt Neuville.

12:02 12 uur 02. Ogier lost Loeb af. Sébastien Ogier was vanochtend meteen bij de les. De Fransman won de 31,79 km lange rit van Yeilbelde en nam de leiding over van zijn landgenoot Sébastien Loeb, die halfweg de tweede wedstrijddag is weggezakt naar de 4e plaats. Thierry Neuville kwam eveneens ongeschonden uit de klassementsrit waar hij de voorbije twee jaar zoveel pech had. . Ogier lost Loeb af Sébastien Ogier was vanochtend meteen bij de les. De Fransman won de 31,79 km lange rit van Yeilbelde en nam de leiding over van zijn landgenoot Sébastien Loeb, die halfweg de tweede wedstrijddag is weggezakt naar de 4e plaats. Thierry Neuville kwam eveneens ongeschonden uit de klassementsrit waar hij de voorbije twee jaar zoveel pech had.

12:01 12 uur 01. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten