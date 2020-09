13:26 13 uur 26. Tänak 1e in shakedown, Neuville 5e. Wereldkampioen Tänak zette thuis in de shakedown de snelste tijd neer. De vertrouwde wegen spelen precies toch in zijn voordeel. Benieuwd of hij die lijn kan doortrekken in de echte rally. Ogier en Lappi reden respectievelijk de 2e en 3e tijd. Thierry Neuville behaalde plaats 5. . Tänak 1e in shakedown, Neuville 5e Wereldkampioen Tänak zette thuis in de shakedown de snelste tijd neer. De vertrouwde wegen spelen precies toch in zijn voordeel. Benieuwd of hij die lijn kan doortrekken in de echte rally. Ogier en Lappi reden respectievelijk de 2e en 3e tijd. Thierry Neuville behaalde plaats 5.

Neuville is er klaar voor. De Hyundai-rijder heeft nog 4 manches om zijn achterstand in de WK-stand goed te maken.

11:24 11 uur 24. Thuismatch voor wereldkampioen Ott Tänak. Dit weekend zal er vooral gekeken worden naar wereldkampioen Tänak. De Est staat momenteel op de 5e plaats in het klassement. Hij volgt op 24 punten van leider Ogier. De parcourskennis van de zanderige wegen en de grote sprongen maken hem tot favoriet. Recent won de 32-jarige rallyrijder in zijn thuisland ook nog twee voorbereidingsrally's. "Het doet deugd om terug te zijn", vertelt Tänak. "Ik hoop dat we een thuisvoordeel hebben en het is uitermate belangrijk dat we dat dan ook gebruiken." "Het doel is vrij simpel. We moeten het maximum uit elke manche halen nu. Hierna volgen de 3 laatste wedstrijden, dus we mogen niet terughoudend rijden." . Thuismatch voor wereldkampioen Ott Tänak Dit weekend zal er vooral gekeken worden naar wereldkampioen Tänak. De Est staat momenteel op de 5e plaats in het klassement. Hij volgt op 24 punten van leider Ogier.

De parcourskennis van de zanderige wegen en de grote sprongen maken hem tot favoriet. Recent won de 32-jarige rallyrijder in zijn thuisland ook nog twee voorbereidingsrally's.

"Het doet deugd om terug te zijn", vertelt Tänak. "Ik hoop dat we een thuisvoordeel hebben en het is uitermate belangrijk dat we dat dan ook gebruiken."

"Het doel is vrij simpel. We moeten het maximum uit elke manche halen nu. Hierna volgen de 3 laatste wedstrijden, dus we mogen niet terughoudend rijden."

11:18 11 uur 18. Top 5 WRC-stand . 1. Sébastien Ogier (Fra) Toyota 62 punten 2. Elfyn Evans (GBr) Toyota 54 punten 3. Thierry Neuville (Bel) Hyundai 42 punten 4. Kalle Rovanperä (Fin) Toyota 40 punten 5. Ott Tänak (Est) Hyundai 38 punten . Top 5 WRC-stand

10:57 10 uur 57. WK-kalender wordt heropgestart in Estland. In Estland hervatten de rallyrijders vandaag het wereldkampioenschap in het WRC. Ongeveer 6 maanden geleden werd de manche in Mexico stopgezet na de derde ronde. De boosdoener kennen we maar al te goed. De Baltische staat host de 600e rally sinds de start in 1973. Ook hier gelden strenge protocollen om de veiligheid van iedereen te garanderen. Social distancing en mondmaskers zijn verplicht, een coronatest werd afgenomen en de teams vormen bubbels. . WK-kalender wordt heropgestart in Estland In Estland hervatten de rallyrijders vandaag het wereldkampioenschap in het WRC. Ongeveer 6 maanden geleden werd de manche in Mexico stopgezet na de derde ronde. De boosdoener kennen we maar al te goed.

De Baltische staat host de 600e rally sinds de start in 1973. Ook hier gelden strenge protocollen om de veiligheid van iedereen te garanderen. Social distancing en mondmaskers zijn verplicht, een coronatest werd afgenomen en de teams vormen bubbels.