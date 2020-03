09:39 09 uur 39. De auto van Lappi gaat in vlammen op. De auto van Lappi gaat in vlammen op

09:35 09 uur 35. Tijdens de rit van Las Minas gebeurde er plotseling iets waardoor we de wagen aan de kant moesten zetten. Een zeer frustrerend einde van een zware dag voor het team. We hopen dat we zaterdag opnieuw van start kunnen gaan, maar de wagen moet eerst onderzocht worden. Thierry Neuville. Tijdens de rit van Las Minas gebeurde er plotseling iets waardoor we de wagen aan de kant moesten zetten. Een zeer frustrerend einde van een zware dag voor het team. We hopen dat we zaterdag opnieuw van start kunnen gaan, maar de wagen moet eerst onderzocht worden. Thierry Neuville

09:10 09 uur 10. Grote brand bij Lappi . Ogier rijdt na 9 klassementsritten nog steeds aan de leiding in de rally van Mexico, maar niet alleen voor Neuville werd dag 2 een ramp. Ook Esapekka Lappi en Dani Sordo moesten opgeven. De Fin Lappi bereikte in de 1e namiddagrit nog wel de finish, maar de achterkant van zijn Ford stond in brand. De stewards probeerden de brand te blussen maar slaagden daar niet in. Daarop reed Lappi weg van de finish om verderop zijn wagen op een verlaten gedeelte achter te laten. In geen tijd maakte een immense vlammenzee zich meester van de wagen die volledig uitbrandde. Dani Sordo kreeg ook problemen en moest de strijd ook staken. . Grote brand bij Lappi Ogier rijdt na 9 klassementsritten nog steeds aan de leiding in de rally van Mexico, maar niet alleen voor Neuville werd dag 2 een ramp. Ook Esapekka Lappi en Dani Sordo moesten opgeven. De Fin Lappi bereikte in de 1e namiddagrit nog wel de finish, maar de achterkant van zijn Ford stond in brand. De stewards probeerden de brand te blussen maar slaagden daar niet in. Daarop reed Lappi weg van de finish om verderop zijn wagen op een verlaten gedeelte achter te laten. In geen tijd maakte een immense vlammenzee zich meester van de wagen die volledig uitbrandde. Dani Sordo kreeg ook problemen en moest de strijd ook staken.

09:05 09 uur 05. Technische problemen voor Neuville. Het werd een baaldag voor Neuville in Mexico. De Belg stond halfweg dag 2 nog op de 3e plaats, maar in rit 9 liep het mis. Hij was snel onderweg tot hij plotseling zijn wagen aan de kant moest zetten. Het is niet meteen duidelijk wat er scheelt met de auto, maar het leek erop alsof de motor aan kracht verloor. Neuville kan waarschijnlijk wel opnieuw starten om zo toch nog wat punten te kunnen scoren en de schade in het algemene klassement wat te beperken. . Technische problemen voor Neuville Het werd een baaldag voor Neuville in Mexico. De Belg stond halfweg dag 2 nog op de 3e plaats, maar in rit 9 liep het mis. Hij was snel onderweg tot hij plotseling zijn wagen aan de kant moest zetten. Het is niet meteen duidelijk wat er scheelt met de auto, maar het leek erop alsof de motor aan kracht verloor. Neuville kan waarschijnlijk wel opnieuw starten om zo toch nog wat punten te kunnen scoren en de schade in het algemene klassement wat te beperken.

21:41 21 uur 41. Neuville voorlopig 3e. Thierry Neuville is zijn leidersplaats in de rally van Mexico voorlopig kwijtgespeeld. Halverwege de tweede dag is onze landgenoot afgezakt naar de 3e plaats. Hij heeft zo'n 10 seconden achterstand op de Fransman Sébastien Ogier. Ook de Fin Suninen moet Neuville momenteel nog voor zich dulden. Neuville voorlopig 3e Thierry Neuville is zijn leidersplaats in de rally van Mexico voorlopig kwijtgespeeld. Halverwege de tweede dag is onze landgenoot afgezakt naar de 3e plaats. Hij heeft zo'n 10 seconden achterstand op de Fransman Sébastien Ogier. Ook de Fin Suninen moet Neuville momenteel nog voor zich dulden.

Thierry Neuville is zijn leidersplaats dan wel kwijt, toch is hij tevreden. 21 uur 40.

09:58 09 uur 58. Ook Argentinië uitgesteld. Dit weekend racen de rallyrijders nog in Mexico, maar de komende weken gaan ze niet aan de slag. De WK-promotor heeft net aangekondigd dat de rally van Argentinië, die eind april georganiseerd zou worden, is uitgesteld. De regering wil de verspreiding van het coronavirus voorkomen. Na de bosbranden in Australië, de sociale onrusten in Chili en het coronavirus in Argentinië is dit een derde klap in vijf maanden voor het WK rally. Ook Argentinië uitgesteld Dit weekend racen de rallyrijders nog in Mexico, maar de komende weken gaan ze niet aan de slag. De WK-promotor heeft net aangekondigd dat de rally van Argentinië, die eind april georganiseerd zou worden, is uitgesteld. De regering wil de verspreiding van het coronavirus voorkomen. Na de bosbranden in Australië, de sociale onrusten in Chili en het coronavirus in Argentinië is dit een derde klap in vijf maanden voor het WK rally.