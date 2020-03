09:58 09 uur 58. Ook Argentinië uitgesteld. Dit weekend racen de rallyrijders nog in Mexico, maar de komende weken gaan ze niet aan de slag. De WK-promotor heeft net aangekondigd dat de rally van Argentinië, die eind april georganiseerd zou worden, is uitgesteld. De regering wil de verspreiding van het coronavirus voorkomen. Na de bosbranden in Australië, de sociale onrusten in Chili en het coronavirus in Argentinië is dit een derde klap in vijf maanden voor het WK rally. Ook Argentinië uitgesteld Dit weekend racen de rallyrijders nog in Mexico, maar de komende weken gaan ze niet aan de slag. De WK-promotor heeft net aangekondigd dat de rally van Argentinië, die eind april georganiseerd zou worden, is uitgesteld. De regering wil de verspreiding van het coronavirus voorkomen. Na de bosbranden in Australië, de sociale onrusten in Chili en het coronavirus in Argentinië is dit een derde klap in vijf maanden voor het WK rally.

09:52 09 uur 52. Straks trekken de deelnemers de bergen in. Om 16.18u Belgische tijd wordt de klassieker El Chocolate gereden, een rit van 31,45 km die de rijders naar een hoogste van om en bij de 2.700 meter boven de zeespiegel brengt. De rit wordt twee keer gereden.

09:52 09 uur 52. In Mexico krijg je altijd een van de beste starts van het seizoen, ik geniet altijd van die etappes. Ik weet dat dit weekend elke seconde telt. Ik ga dan ook vanaf de eerste meters proberen aan te vallen. Thierry Neuville.

09:48 09 uur 48. Thierry Neuville leidt na dag 1. Thierry Neuville (Hyundai) voert het klassement aan. De Duitstalige Belg was gisteravond de snelste in de twee korte showetappes in het historische stadscentrum van Guanajuato. Elfyn Evans (Toyota) volgt als tweede op 1,1 seconde, wereldkampioen Ott Tänak (Hyundai) s derde op 1,9 seconde.

09:47 09 uur 47. Thierry Neuville gaat aan de leiding met zijn Hyundai i20 Coupé WRC.

13-03-2020 13-03-2020.

22:11 22 uur 11. Neuville tweede in shakedown. Elfyn Evans heeft donderdag in zijn Toyota de snelste tijd neergezet in de shakedown. De Brit was zes tienden sneller dan onze landgenoot Thierry Neuville, met wie hij samen de WK-leiding deelt. Aan de aankomst vertelde Neuville dat hij verbaasd was over het gebrek aan grip. "Ik moest echt moeite doen om de wagen op de weg te houden", aldus de Belg.

12-03-2020 12-03-2020.