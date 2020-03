WRC Mexico: Neuville moet Evans voor zich dulden in shakedown

22:11 22 uur 11. Neuville tweede in shakedown. Elfyn Evans heeft donderdag in zijn Toyota de snelste tijd neergezet in de shakedown. De Brit was zes tienden sneller dan onze landgenoot Thierry Neuville, met wie hij samen de WK-leiding deelt. Aan de aankomst vertelde Neuville dat hij verbaasd was over het gebrek aan grip. "Ik moest echt moeite doen om de wagen op de weg te houden", aldus de Belg. Neuville tweede in shakedown Elfyn Evans heeft donderdag in zijn Toyota de snelste tijd neergezet in de shakedown. De Brit was zes tienden sneller dan onze landgenoot Thierry Neuville, met wie hij samen de WK-leiding deelt. Aan de aankomst vertelde Neuville dat hij verbaasd was over het gebrek aan grip. "Ik moest echt moeite doen om de wagen op de weg te houden", aldus de Belg.

11:50 11 uur 50. Mexico is de eerste onverharde rally van het jaar en dus is WK-leider Elfyn Evans in het nadeel, want hij moet het parcours "schoonvegen". Wereldkampioen Ott Tänak start als zesde en is daarmee in het voordeel. . Mexico is de eerste onverharde rally van het jaar en dus is WK-leider Elfyn Evans in het nadeel, want hij moet het parcours "schoonvegen". Wereldkampioen Ott Tänak start als zesde en is daarmee in het voordeel.

11:49 11 uur 49. Mexico is altijd een van de rally's geweest die ik wilde winnen. Ik ben er nog nooit in geslaagd. Het zou leuk zijn om daar dit jaar verandering in te brengen. . Thierry Neuville. Mexico is altijd een van de rally's geweest die ik wilde winnen. Ik ben er nog nooit in geslaagd. Het zou leuk zijn om daar dit jaar verandering in te brengen. Thierry Neuville

11:48 11 uur 48. "Grote hoogte en veeleisende lange ritten". Thierry Neuville is op zijn hoede voor de zware Rally van Mexico. "De rally van Mexico is het eerste 'zomerse' evenement met warmere temperaturen dan in Monte Carlo en Zweden, maar ook met grote hoogte en enkele veeleisende en lange ritten. Het zijn zware omstandigheden, vooral wanneer je helemaal vooraan moet starten."

