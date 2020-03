20:41

20 uur 41. Neuville: "Ik wil punten scoren voor het team". Thierry Neuville heeft na technische problemen het klassement laten varen in Mexico, maar hij kan nog van waarde zijn voor het team. Onze landgenoot pakte bewust straftijd om niet meer als eerste te moeten starten. Het gevolg bleef niet uit: in de tweede klassementsproef van de dag zette hij de snelste tijd neer, gevolgd door Tänak en Ogier. In de laatste rit voor de middag leek Neuville opnieuw op weg naar de snelste tijd tot hij remzone miste. "Ik was iets te optimistisch maar het is niet zo erg. Ik probeer mijn teammaat Ott nog wat te helpen en punten te scoren voor het team.".