08 uur 25. Ogier doet prima zaakje in Mexico. De Fransman Sébastien Ogier heeft een ingekorte Rally van Mexico op zijn naam geschreven. De Toyota-rijder nam vrijdagochtend de leiding en stond die niet meer af. Omwille van de coronacrisis werd zaterdag beslist om zondag niet meer te racen. Thierry Neuville eindigde door pech pas als 16e en sprokkelt zo geen WK-punten. Sébastien Ogier is ook de nieuwe WK-leider.

Een zege is een zege, maar deze is toch helemaal anders dan alle andere. Deze wedstrijd had nooit gereden mogen worden. Ik hoop dat we de Mexicanen geen kwaad berokkend hebben. Ik ga naar huis om in deze barre tijden voor mijn familie te zorgen. Mezelf veiligstellen stellen, krijgt voorrang. Winnaar Sébastien Ogier relativeert zijn zege.