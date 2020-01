16:35

16 uur 35. Ogier haalt eerste mentale slag(je) thuis. Sébastien Ogier heeft zijn nieuwe team Toyota meteen de overwinning bezorgd in de shakedown, niet meer dan een veredelde parade voor de start van de rally. Ogier was 1 tiende sneller dan Neuville, die op zijn beurt wel meer dan een seconde voorsprong had op zijn ploegmaat Tänak, tevens de titelverdediger. Vanaf morgen gaat de rally écht van start.