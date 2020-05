13:19 13 uur 19. 13e WK-zege voor Neuville. Monte Carlo was Thierry Neuville de voorbije jaren niet goed gezind en ook nu moest hij de eerste dagen in het prinsdom buigen voor de snellere Toyota's. Maar op de slotdag was het wel raak voor Neuville. In de eerste chronorit van de dag ging hij nummer 2 Ogier voorbij en in de tweede rit ging leider Evans voor de bijl. In de afsluitende power stage verdedigde Neuville met succes zijn leidersplaats. 13e WK-zege voor Neuville Monte Carlo was Thierry Neuville de voorbije jaren niet goed gezind en ook nu moest hij de eerste dagen in het prinsdom buigen voor de snellere Toyota's. Maar op de slotdag was het wel raak voor Neuville. In de eerste chronorit van de dag ging hij nummer 2 Ogier voorbij en in de tweede rit ging leider Evans voor de bijl. In de afsluitende power stage verdedigde Neuville met succes zijn leidersplaats.

26-01-2020 26-01-2020.

26-01-2020 26-01-2020.

16:24 16 uur 24. Spannende strijd op slotdag. De slotdag in Monte Carlo zou wel eens kunnen uitdraaien op een duel tussen de top drie. Evans heeft na een goeie dag de leiding genomen, Ogier staat op twee en Thierry Neuville op drie. Onze landgenoot heeft een achterstand van 6,4 seconden op de leider. In de 11e en de 12e klassementsrit gritselde Neuville in zijn Hyundai ook nog de zege mee. "Klaar voor de strijd morgen", tweette Neuville.

12:31 12 uur 31. Evans grijpt halfweg derde wedstrijddag de macht, Neuville blijft derde. Halfweg de derde wedstrijddag van de Monte Carlo heeft Elfyn Evans (Toyota Yaris WRC) de leiding overgenomen van Sébastien Ogier (Toyota Yaris WRC). De Welshman heeft 4.8 sec voorsprong op Ogier. Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupe WRC) is nog steeds derde maar kijkt al tegen een achterstand van 16.6 sec aan. Thierry Neuville begon de dag met een snelste tijd en verkleinde meteen de kloof met leider Ogier tot 5.6 sec. In de tweede klassementsrit van de dag verliep de beklimming van de col wat stroever voor de Belg maar haalde hij opnieuw hard uit in de afdaling. "Ik was tevreden over mijn rit maar misschien is mijn tijd niet goed genoeg", zei Neuville bij aankomst.

25-01-2020 25-01-2020.

20:24 20 uur 24. Het was een beetje een frustrerende dag voor ons. We kenden een moeilijke ochtend, raakten niet in ons ritme en slaagden er ook niet in om foutloos te blijven. Thierry Neuville. Het was een beetje een frustrerende dag voor ons. We kenden een moeilijke ochtend, raakten niet in ons ritme en slaagden er ook niet in om foutloos te blijven. Thierry Neuville

20:23 20 uur 23. Tegen het einde van de dag was er beterschap, verliep de samenwerking met Dani Sordo ook beter en kreeg ik meer vertrouwen. Stapsgewijs maakten we progressie en kon ik de afstelling van de wagen verfijnen. Thierry Neuville. Tegen het einde van de dag was er beterschap, verliep de samenwerking met Dani Sordo ook beter en kreeg ik meer vertrouwen. Stapsgewijs maakten we progressie en kon ik de afstelling van de wagen verfijnen. Thierry Neuville