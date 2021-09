Sterke Schelfhout ploetert zich naar 8e plek in de zompige wegrit

Met Ewoud Vromant en Diederick Schelfhout kregen we meteen 2 Belgen te zien in Tokio. Een medaille leek vooraf onhaalbaar, want met zowel renners uit klasse C1, C2 als C3 werd er opnieuw met ongelijke wapens gestreden.





Ondanks het sterke deelnemersveld gooide Vromant de knuppel meteen in het hoenderhok. De 37-jarige Belg probeerde het met een snedige aanval, maar geraakte niet weg uit het peloton.



Ondertussen gingen de hemelsluizen helemaal open in Tokio en de wedstrijd brak al snel in stukken uiteen. Ook Vromant moest de rol voorin lossen en liet het peloton gaan.





Schelfhout draaide wel goed mee in het grote pak, maar belandde net voor het 1e wedstrijduur in niemandsland. De rol van de Belgen leek uitgespeeld.



Maar niets was minder waar, want plots nestelde Schelfhout zich met nog 2 ronden te gaan in groep 3. Goud (Watson) en zilver (Graham) waren gaan vliegen, maar brons zat er wel nog in.



Met 5 andere renners trok Schelfhout naar de streep, maar in de sprint moest de Belg zijn meerdere erkennen. Toch mag onze landgenoot met een 8e plek tevreden terugblikken op zijn race, Vromant mocht net zoals 21 andere renners niet officieel finishen van de jury.