Ook de vrijwilligers worden nog eens in de bloemetjes gezet. Met maar liefst 24.000 waren ze tijdens de Paralympische Spelen.

Tijdens deze ceremonie worden er ook enkele awards uitgereikt. In totaal zijn er 4 awards: 3 voor scholen 1 voor een atleet.

Daar is onze Belgische vlaggendrager Peter Genyn! Doordat alle atleten Tokio meteen moeten verlaten na hun laatste wedstrijd, is de Belgische delegatie op deze ceremonie niet zo groot meer.

13:36

