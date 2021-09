LIVE: Vromant en Schelfhout moeten peloton laten gaan in zompige wegrit

Fase per fase

Status quo voor Schelfhout. We zijn halverwege de wedstrijd en Diederick Schelfhout hangt nog steeds op ongeveer 24 seconden van de leiders. Vromant moet dan weer veel tijd prijsgeven en rijdt rond op 6 minuten.

Vromant ziet af.

Regen valt met bakken uit de lucht. De weersomstandigheden tijdens deze wegrit kunnen niet in groter contrast staan met het weer tijdens de Olympische Spelen. Veel renners vechten tegen de koude om zichzelf warm te kunnen houden. Zeer zware omstandigheden zijn het.

11 leiders. De kopgroep bestaat momenteel uit 11 renners. Schelfhout volgt op 24 seconden, Vromant op ruim 3 minuten.

Na 2 ronden rijdt Schelfhout rond de 15e plaats rond, Vromant zit iets verder rond plaats 23. Geen medailles in deze wegrit voor de Belgen dus.

Schelfhout in niemandsland.

Schelfhout moet ook groep 2 laten gaan en rijdt nu net zoals enkele andere renners in niemandsland rond. Een lastige situatie in deze barre weersomstandigheden.

Ook Schelfhout lijkt het nu wat moeilijk te krijgen en moet de leiders laten gaan. Onze landgenoot bevindt zich momenteel in de achtervolgende groep.

Darren Hicks. Vooraan is het Darren Hicks die stevig aan de boom schudt. De Australiër was ook in de tijdrit van een andere planeet. Daar won de C2-atleet goud voor Ewoud Vromant.

Na de eerste ronde zit Schelfhout nog steeds in het peloton. Vromant rijdt ongeveer 20 seconden achter het grote pak rond. Vooraan heeft de Peruviaan Hilario Rimas dan weer een voorsprong van 24 seconden.



Vooraan heeft de Peruviaan Hilario Rimas dan weer een voorsprong van 24 seconden.

Vromant haakt af.

Vromant moet rol lossen. Achteraan in het peloton moet Vromant de rol wat lossen. Met de aanwezige C3-atleten is dat niet onlogisch natuurlijk.

Vromant nestelt zich voorlopig achteraan in het peloton. Diederick Schelfhout hebben we voorlopig nog niet kunnen spotten. Wellicht zit onze landgenoot iets meer vooraan.

Sterk Groot-Brittannië. Met een zilveren medaille in de tijdrit vat Ewoud Vromant deze wegrit met veel vertrouwen aan. Diederick Schelfhout, die ook al op de piste actief was, werd 12e in zijn tijdrit. Kan een van onze landgenoten een rol van betekenis spelen vandaag? Groot-Brittannië lijkt alvast met de grootste en sterkste ploeg te zijn komen opdagen. Maken zij hun status als topfavoriet waar?



Groot-Brittannië lijkt alvast met de grootste en sterkste ploeg te zijn komen opdagen. Maken zij hun status als topfavoriet waar?

Het regent nu ontsnappingspogingen in het peloton. Momenteel geraakt er nog niemand echt weg uit het grote pak. Al lijkt dat niet lang meer te zullen duren.

De thermometer geeft 18 graden Celsius aan, niet de warmste dag in Tokio. Al zal de luchtvochtigheid van 95% de race toch zeer zwaar maken.

Aanvalspoging Vromant.

Daar is Vromant! Vromant gooit de knuppel meteen in het hoenderhok. Onze landgenoot probeert meteen weg te komen, al is dat geen makkelijke klus.

De officiële start.