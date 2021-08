Jef Vandorpe zal nog even moeten wachten om zijn debuut te maken op de Paralympische Spelen. Onze landgenoot zou normaal om 4u aan zijn wedstrijd tegen de Oostenrijker Langmann beginnen, maar door de warmte is de wedstrijd nu enkele uren uitgesteld.

Jef Vandorpe zal nog even moeten wachten om zijn debuut te maken op de Paralympische Spelen. Onze landgenoot zou normaal om 4u aan zijn wedstrijd tegen de Oostenrijker Langmann beginnen, maar door de warmte is de wedstrijd nu enkele uren uitgesteld. Vanaf 7u zou het tennistoernooi zich terug op gang trekken. Vandorpe zal dus nog minstens een paar uurtjes moeten wachten.

Dit zijn mijn eerste Paralympische Spelen en dit wou ik sowieso meemaken. Ook al was het een leeg stadion, het was toch fantastisch. Jef Vandorpe over de openingsceremonie.