Van Acker volgt voorbeeld Devos en schaart zich bij laatste 4 in het tafeltennis

15:15 15 uur 15. Bekijk de slotfase van de kwartfinale van Florian Van Acker. Bekijk de slotfase van de kwartfinale van Florian Van Acker

14:47 14 uur 47. Ook Van Acker al zeker van een medaille. Florian Van Acker heeft in zijn Klasse 11 het voorbeeld van Laurens Devos (Klasse 9) gevolgd in het tafeltennistoernooi. Van Acker won in zijn kwartfinale tegen de Koreaan Kim de eerste twee sets, moest er daarna eentje prijsgeven, maar maakte het met overmacht af in de vierde set: 11-4. Ook Van Acker is met zijn halvefinaleplaats al zeker van een medaille. In die halve finale neemt hij het op tegen de Australiër Von Einem, die hij in Rio klopte in de finale. . Ook Van Acker al zeker van een medaille Florian Van Acker heeft in zijn Klasse 11 het voorbeeld van Laurens Devos (Klasse 9) gevolgd in het tafeltennistoernooi. Van Acker won in zijn kwartfinale tegen de Koreaan Kim de eerste twee sets, moest er daarna eentje prijsgeven, maar maakte het met overmacht af in de vierde set: 11-4.

14:35 14 uur 35. Van Acker leidt met 2-1. De eerste twee sets gingen naar Van Acker met 13-11 en 11-5. In de derde set sloeg zijn Koreaanse tegenstander Chang Gi Kim net terug: 11-8. Maakt Van Acker het af in set 4 of gaat hij opnieuw naar een vijfsetter? . Van Acker leidt met 2-1 De eerste twee sets gingen naar Van Acker met 13-11 en 11-5. In de derde set sloeg zijn Koreaanse tegenstander Chang Gi Kim net terug: 11-8. Maakt Van Acker het af in set 4 of gaat hij opnieuw naar een vijfsetter?

14:15 14 uur 15. Volgt Van Acker voorbeeld Devos? Net als Laurens Devos is ook Florian Van Acker titelverdediger in het tafeltennis (Klasse 11). Van Acker had het wel niet onder de markt in zijn vorige twee wedstrijden. Zo worstelde hij nogal met de warme omstandigheden. Bij winst plaatst Van Acker zich voor de halve finales en is hij, net als Devos, al zeker van een medaille. U kan de wedstrijd zo dadelijk volgen via livestream. . Volgt Van Acker voorbeeld Devos? Net als Laurens Devos is ook Florian Van Acker titelverdediger in het tafeltennis (Klasse 11). Van Acker had het wel niet onder de markt in zijn vorige twee wedstrijden. Zo worstelde hij nogal met de warme omstandigheden.

27-08-2021 27-08-2021.

09:29 09 uur 29. Bij 5-9 in de tweede set heb ik geprobeerd alles op de tafel te spelen. Hij is dan fouten beginnen maken. Dat was het kantelmoment in de wedstrijd. Florian Van Acker. Bij 5-9 in de tweede set heb ik geprobeerd alles op de tafel te spelen. Hij is dan fouten beginnen maken. Dat was het kantelmoment in de wedstrijd Florian Van Acker

09:28 09 uur 28. Florian Van Acker: "De vochtigheidsmeter zou in orde zijn, maar ik geloof er niets van". Florian Van Acker: "De vochtigheidsmeter zou in orde zijn, maar ik geloof er niets van"

09:27 09 uur 27. De scheidsrechter vertelde me dat ik niet op het balletje mocht blazen. Ik zei hem dat ik doe wat ik wil. Florian Van Acker. De scheidsrechter vertelde me dat ik niet op het balletje mocht blazen. Ik zei hem dat ik doe wat ik wil Florian Van Acker

07:30 07 uur 30. Van Acker grijpt ticket voor kwartfinales na uitputtingsslag. Bijna 50 minuten had hij ervoor nodig, maar Florian Van Acker heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het tafeltennistoernooi. Hij zette de Japanner Takeshi Takemori opzij in vijf sets: 7-11, 11-9, 11-9, 10-12 en 11-5. Van Acker was gisteren nog ontevreden met de omstandigheden waarin hij moest spelen. En ook vandaag begon de titelverdediger niet super. De Japanner Takemori won verrassend de eerste set. Onze landgenoot was niet naar Tokio afgezakt om te verliezen en zette meteen orde op zaken. In set vier kreeg Van Acker zelfs de kans om de wedstrijd af te maken. Takemori werkte de twee setpunten van Van Acker weg en won zelfs nog de set. In set vijf was het op bij de Japanner. Van Acker daarentegen haalde wel zijn beste niveau en vloog richting winst. Na twee zeges mag Van Acker zich opmaken voor de kwartfinales. . Van Acker grijpt ticket voor kwartfinales na uitputtingsslag Bijna 50 minuten had hij ervoor nodig, maar Florian Van Acker heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het tafeltennistoernooi. Hij zette de Japanner Takeshi Takemori opzij in vijf sets: 7-11, 11-9, 11-9, 10-12 en 11-5.



26-08-2021 26-08-2021.

12:20 12 uur 20. Dit is een zwembad, mijn rubbers waren nat, de bal gleed voortdurend weg, ik had geen controle. Dit is in strijd met de reglementen. Ik ga vanavond mijn beklag doen. Florian Van Acker. Dit is een zwembad, mijn rubbers waren nat, de bal gleed voortdurend weg, ik had geen controle. Dit is in strijd met de reglementen. Ik ga vanavond mijn beklag doen. Florian Van Acker

12:18 12 uur 18. Van Acker: "Geen 10% van mijn niveau gehaald door de omstandigheden". Van Acker: "Geen 10% van mijn niveau gehaald door de omstandigheden"

12:18 12 uur 18. Dit moet tafeltennis zijn, geen padel. Dit is een effectsport, padel is dat niet. Florian Van Acker. Dit moet tafeltennis zijn, geen padel. Dit is een effectsport, padel is dat niet. Florian Van Acker

12:16 12 uur 16. Bekijk de slotfase van de eerste overwinning van Florian Van Acker. Bekijk de slotfase van de eerste overwinning van Florian Van Acker

12:05 12 uur 05. Titelverdediger Florian Van Acker volgt voorbeeld van Laurens Devos. Titelverdediger Florian Van Acker heeft zijn eerste groepsduel in de klasse 11 van het tafeltennis gewonnen. De nummer 2 van de wereld klopte de Venezolaan José Martinez Barreto (ITTF-39) in 3 sets en 19 minuten: 11-7, 11-8 en 11-9. In zijn tweede wedstrijd in groep B staat Van Acker donderdag tegenover de Japanner Takeshi Akemori (ITTF-7). Eerder op de dag won titelhouder Laurens Devos in klasse 9 makkelijk zijn eerste groepsduel tegen de Amerikaan Tahl Leibovitz (ITTF-10): 11-5, 11-2 en 11-9 in 16 minuten. Rolstoeltafeltennisser Bart Brands (ITTF-13) verloor dan weer in klasse 5 met 11-4, 11-3, 12-14 en 11-8 van Ming Chih Cheng (ITTF-2) uit Chinees Taipei. Devos en Van Acker zijn uittredende paralympische kampioenen van de Spelen in Rio de Janeiro. De 2 landgenoten zijn in hun klasse ook regerend wereld- en Europees kampioen. . Titelverdediger Florian Van Acker volgt voorbeeld van Laurens Devos Titelverdediger Florian Van Acker heeft zijn eerste groepsduel in de klasse 11 van het tafeltennis gewonnen. De nummer 2 van de wereld klopte de Venezolaan José Martinez Barreto (ITTF-39) in 3 sets en 19 minuten: 11-7, 11-8 en 11-9.



25-08-2021 25-08-2021.