03 uur 10. Laurens Devos kent geen problemen met Amerikaan Leibovitz. Laurens Devos is uitstekend begonnen aan zijn paralympisch avontuur. De 21-jarige tafeltennisser had geen moeite met de Amerikaan Tahl Leibovitz en won in drie sets: 11-5, 11-2 en 11-9. Devos was naar Tokio afgezakt met het doel om zijn paralympische titel van in Rio te verdedigen en startte ook sterk aan zijn toernooi. De tafeltennisser liet meteen zien waarom hij de nummer 1 van de wereld is en won in een mum van tijd set 1 en 2. Leibovitz wou zich niet zomaar naar de slachtbank laten leiden en toonde in set 3 toch enkele vlagen van klasse. Hij dwong Devos tot het uiterste. Maar onder meer dankzij een rally van 13 slagen ging Devos er in extremis nog voorbij. Morgen komt Devos opnieuw in actie. In zijn tweede groepswedstrijd neemt hij het op tegen de Spanjaard Juan Perez Gonzalez. .