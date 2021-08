Tim Celen stoomt naar brons en bezorgt België 5e (!) medaille van de dag

Met Ewoud Vromant (zilver), Peter Genyn (zilver), Roger Habsch (brons) en Maxime Hordies (brons) beleefde België vandaag al een superdag in het tijdrijden op de weg.



Toch maakte ons land met Tim Celen (T2) kans op nog een extra medaille. Daarvoor moest onze landgenoot wel voorbij een stevig en te duchten deelnemersveld.



Na de 1e van 2 ronden was het even slikken. Celen kwam namelijk pas door als 6e, een medaille leek een verre droom te zullen blijven. Maar in de 2e ronde pakte onze landgenoot plots uit met een hogere versnelling.



Celen zette de scheve situatie nog helemaal recht en eindigde uiteindelijk nog comfortabel op de 3e plek. Een stevige opsteker voor de jonge Belg, die vooraf vooral op de wegrit van donderdag had gemikt.