Tandem Hoet/Monsieur moet opgeven na valpartij in wegrit

Na hun bronzen medaille in de 1.000m tijdrit op de piste wilden Griet Hoet en Anneleen Monsieur vandaag nog een laatste keer knallen op de Paralympische Spelen.



Op de Fuji Speedway waren onze landgenotes dan ook meteen goed vertrokken in de wegrit. Ze nestelden zich in de buik van het peloton en peddelden vlot mee met de rest van het deelnemersveld.



De 2e ronde was het sein voor de Zweden en de Ieren om het tempo stevig op te schroeven. Ook de twee Poolse tandems slopen mee, maar voor Hoet en Monsieur ging het te snel.



Al snel keken de Belgen tegen een achterstand van 40 seconden aan en toen moest de zwaarste opdoffer nog komen. In een spekgladde bocht verloor het duo zijn evenwicht, waardoor een valpartij onvermijdelijk was.



Hoet en Monsieur probeerden de wedstrijd wel nog voort te zetten, maar hadden te veel last van hun verwondingen. Een teleurstellend einde van hun Spelen, maar met een bronzen medaille mogen beide atletes toch tevreden terugblikken op hun avontuur in Tokio.