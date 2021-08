Tandem Hoet/Monsieur mag straks strijden om nieuwe bronzen medaille

Die bronzen medaille had Hoet en Monsieur duidelijk vleugels gegeven. De tandem schoot sterk uit de startblokken en klokte na een kilometer de derde tijd. Maar in de derde ronde kreeg het duo het lastig. Dankzij een kleine terugval werden de twee alsnog vierde.

03 uur 34. Nieuwe kans op brons voor Hoet/Monsieur. Griet Hoet en stuurvrouw Anneleen Monsieur liggen opnieuw op medaillekoers. Het duo pakte eergisteren nog knap brons op de kilometer en wou dat scenario vandaag herhalen in de 3.000m achtervolging. Die bronzen medaille had Hoet en Monsieur duidelijk vleugels gegeven. De tandem schoot sterk uit de startblokken en klokte na een kilometer de derde tijd. Maar in de derde ronde kreeg het duo het lastig. Dankzij een kleine terugval werden de twee alsnog vierde. Daarmee mogen ze zich straks opmaken voor een rechtstreeks duel om het brons tegen de Britse Sophie Unwin en haar stuurvrouw Jenny Holl. Die wedstrijd om het brons staat om 4.47u op het menu. De strijd om het goud gaat tussen het Britse duo Fachie/Hall en het Ierse duo Dunlevy/McCrystal. .

We hopen zaterdag voor goud of zilver te mogen rijden

06 uur 17. We hopen zaterdag voor goud of zilver te mogen rijden. Griet Hoet.

Griet Hoet na bronzen medaille in de tijdrit: "Druk is nu van de ketel"

We wisten dat de derde plek het hoogst haalbare was vandaag

06 uur 13. We wisten dat de derde plek het hoogst haalbare was vandaag. Griet Hoet.

Ik ben blij dat we eerst de kilometer doen en daarna pas de 3 kilometer. Dan hebben we een soort test event voor ons belangrijkste nummer.

16 uur 36. Ik ben blij dat we eerst de kilometer doen en daarna pas de 3 kilometer. Dan hebben we een soort test event voor ons belangrijkste nummer. Griet Hoet.

16 uur 36. In Rio reden we nog maar pas met elkaar en hadden we dus nog niet veel ervaring. Nu hebben we de voorbije 5 jaar op elk EK medailles behaald. Dat moet nu ook lukken. Anneleen Monsieur.