Tafeltennisser Devos begint Spelen met vlotte driesetter: "Een goed begin"

04:28

04 uur 28. Devos na vlotte zege: "Liever een korte match dan een lang, spannend duel". Laurens Devos mag na een knappe driesetter terugblikken op een goede start van zijn Paralympische Spelen. "Dit is een goed begin", wist Devos achteraf. De wedstrijd duurde slechts 16 minuten. "Ik heb het niet getimed, maar het ging inderdaad wel vrij snel", lachte Devos na de wedstrijd. "Ik heb liever een korte match dan een lang, spannend duel. In het begin van de partij was ik vrij zenuwachtig." "Ik ben in tegenstelling tot in Rio de grote favoriet dit keer. Dat voelde ik wel. En het is ook een enorme zaal hier. Heel jammer dat er geen publiek binnen mag. Ik denk dat de zaal anders wel vol had gezeten. Tafeltennis is een echte Japanse sport." "Na mijn zege in de eerste set kon ik in de tweede set relaxter zijn, meer ontspannen spelen", ging de titelverdediger verder. "Dan kan ik mijn beste tafeltennis tonen. In de derde set werd het terug spannend, omdat Leibovitz enkele goede ballen sloeg. Hij is een pak ouder en heeft veel ervaring. Je moet dus meer tactisch spelen, meer bewegen." Morgen neemt Devos het op tegen de Spanjaard Juan Perez Gonzalez (ITTF 8). "Een moeilijke tegenstander", weet onze landgenoot. "Maar zijn spel, dat meer aanvallend is, ligt me wel. Ik klopte hem in de halve finales in Rio en verloor eigenlijk ook nog nooit van hem." .