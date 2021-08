Ruiter Kevin Van Ham kan niet verrassen en wordt 8e in de dressuurfinale

11:39 11 uur 39. Geen verrassing: Van Ham wordt achtste in de vrije kür. Kevin Van Ham heeft na zijn zevende plek in de individuele test een achtste plek behaald in de vrije kür. Onze landgenoot deed het niet onaardig maar kreeg van de jury slechts 70.860 punten. Het goud gaat naar onze landgenote Michèle George. Na Manon Claeys daarnet is het al het tweede Belgische succes vandaag. . Geen verrassing: Van Ham wordt achtste in de vrije kür Kevin Van Ham heeft na zijn zevende plek in de individuele test een achtste plek behaald in de vrije kür. Onze landgenoot deed het niet onaardig maar kreeg van de jury slechts 70.860 punten.

Het goud gaat naar onze landgenote Michèle George. Na Manon Claeys daarnet is het al het tweede Belgische succes vandaag.

17:39 17 uur 39. Ik ben heel blij met mijn 7e plaats. Het kan altijd nog beter, maar over het algemeen mag ik niet klagen. Ik kan zelf niet zo goed tegen de warmte en ik ben ook tevreden dat mijn paard goed heeft gepresteerd in deze omstandigheden. Dat is niet evident. Kevin Van Ham.

16:30 16 uur 30. Bekijk de oefening van Kevin Van Ham. Bekijk de oefening van Kevin Van Ham