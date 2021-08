11:52

11 uur 52. Jonge Vandorpe vlot richting twee ronde. Rolstoeltennisser Jef Vandorpe (ITF-16) heeft zich vrijdag op de Paralympische Spelen in Tokio geplaatst voor de tweede ronde. De twintigjarige Antwerpenaar, het vijftiende reekshoofd, versloeg de Oostenrijker Nico Langmann (ITF-27) met 6-4 en 6-1. De match duurde een uur en negentien minuten. De wedstrijd op court 2 in het Ariake Tennis Park begon met enkele uren vertraging vanwege de hoge temperaturen in Tokio. De thermometer ging er vlot richting 35 graden. In de tweede ronde neemt Vandorpe het op tegen de Israëliër Adam Berdichevsky (ITF-26) of de Australiër Ben Weekes (ITF-32). Onze andere landgenoot, Joachim Gerard (ITF-3) is als derde reekshoofd vrij in de eerste ronde. Hij opent zijn toernooi tegen de Amerikaan Casey Ratzlaff ITF-23) of de Fransman Frederic Cattaneo (ITF-21). .