Ontgoochelde Van de Steene na 9e plek: "Had medailleambities"

05:39 05 uur 39. Van de Steene: "Had de ambitie om voor een medaille te rijden". Na afloop van de wedstrijd was Jonas Van de Steene niet tevreden met zijn 9e plek. "Ik ben zeker ontgoocheld want ik had de ambitie om voor een medaille te rijden. Maar ik kan mezelf weinig verwijten want ik reed goed."



"Ik ben zeker ontgoocheld want ik had de ambitie om voor een medaille te rijden. Maar ik kan mezelf weinig verwijten want ik reed goed."

04:13 04 uur 13. Van de Steene eindigt als 9e. Jonas Van de Steene is in de tijdrit bij de heren van de H4-klasse op een 9e plek geëindigd. Onze landgenoot reed na 44"07"03 over de streep. Van de Steene begon voortvarend aan zijn tijdrit en reed na de 1e van 3 ronde op een 5e plek rond. Een snelle start, maar de vraag was of de 34-jarige Belg zijn hoge tempo kon aanhouden.



Van de Steene begon voortvarend aan zijn tijdrit en reed na de 1e van 3 ronde op een 5e plek rond. Een snelle start, maar de vraag was of de 34-jarige Belg zijn hoge tempo kon aanhouden.



Het tempo was jammer genoeg 'neen'. In de 2e en 3e ronde moest onze landgenoot nog enkele plaatsjes prijsgeven, waardoor hij uiteindelijk als 9e over de streep reed.



03:03 03 uur 03. 9e plek voor Van de Steene. Na 24 kilometer klokt Jonas Van de Steene uiteindelijk af in een tijd van 44'07"03, goed voor een 9e plek in de eindstand. De Nederlander Jetze Plat greep was de snelste van iedereen en had aan de meet meer dan een minuut voorsprong op zijn dichtste belager.



De Nederlander Jetze Plat greep was de snelste van iedereen en had aan de meet meer dan een minuut voorsprong op zijn dichtste belager.

02:51 02 uur 51. Van de Steene moet terrein prijsgeven. Na een sterke 1e ronde moet Jonas Van de Steene nu toch veel terrein prijsgeven na 16 kilometer. Na 2 ronden bevindt onze landgenoot zich momenteel op een 9e plek.

02:35 02 uur 35. 5e na 1 ronde. Van de Steene grijpt voorlopig naast een medaille in deze tijdrit. Onze landgenoot komt na 1 ronde door op de 5e plek, op 10 seconden van de 3e tussentijd.

02:30 02 uur 30. Daar is Jonas Van de Steene. Daar is de 2e landgenoot van de dag al! In de tijdrit in de H4-klasse bij de heren is Jonas Van de Steene aan zijn wedstrijd begonnen. Wat kan de 34-jarige renner op de Fuji Speedway?