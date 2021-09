Na brons opnieuw prijs! Tim Celen snelt naar zilver in spannende wegrit

Doordat de wegrit bij de heren uit de T1 en T2-klasse maar uit 2 ronden van 13,2 km bestond, sloeg de vlam al meteen in de pan. De Colombiaan Betancourt schudde een eerste keer aan de boom, Celen volgde gezwind in zijn spoor.



Toch was het plots schrikken toen Celen vooraan in de wedstrijd moest passen. Hoewel hij zijn wagonnetje ternauwernood nog probeerde aan te haken, bevond de Belg zich plots in 4e positie.



Celen boog, maar kraken deed de wereldkampioen niet. De Belg vond zijn 2e adem en ging in de regen op jacht naar de 3 leiders. Als was de eindstreep niet meer zo ver weg.



Met de wind in de zeilen stormde Celen richting de kop van de koers. En na een valpartij van 2 van de 3 leiders bevond onze landgenoot zich plots opnieuw in 2e positie.



Celen wilde meer, maar de Chinees Chen - die door de valpartij alleen op kop reed - bleef ook in de laatste kilometer een hoog tempo ontwikkelen. Geen goud dus, maar wel zilver voor Celen, die ons land zo een 13e medaille bezorgde op deze Paralympische Spelen.