Michèle George schenkt België eerste paralympisch goud in Tokio

15:51 15 uur 51. Paralympische Spelen Amazone Michèle George heerst in de dressuur en schenkt België eerste goud

15:47 15 uur 47. GOUD! George pakt na Londen en Rio opnieuw goud. Michele George heeft haar favorietenrol helemaal waar gemaakt in de individuele dressuuroefening. Ze zette met 76,476 een monsterscore neer waar niemand nog aan geraakte. Na haar dubbele gouden medaille in Londen en haar goud in Rio pakt ze haar vierde Paralympische goud. Het is de bovendien de derde medaille voor België vandaag. . GOUD! George pakt na Londen en Rio opnieuw goud Michele George heeft haar favorietenrol helemaal waar gemaakt in de individuele dressuuroefening. Ze zette met 76,476 een monsterscore neer waar niemand nog aan geraakte. Na haar dubbele gouden medaille in Londen en haar goud in Rio pakt ze haar vierde Paralympische goud. Het is de bovendien de derde medaille voor België vandaag.

15:38 15 uur 38. Kevin Van Ham doet het verdienstelijk en staat voorlopig 7e. Nog één ruiter te gaan, de Oostenrijkse Valentina Strobl. Kan zij het goud nog wegsnoepen voor de neus van George? . Kevin Van Ham doet het verdienstelijk en staat voorlopig 7e. Nog één ruiter te gaan, de Oostenrijkse Valentina Strobl. Kan zij het goud nog wegsnoepen voor de neus van George?

15:28 15 uur 28. George heeft een medaille! Voorlopig is nog niemand écht in de buurt kunnen komen van Michele George. De Britse Sophie Wells was zonet wel goed voor de tweede score, met 74,405. George heeft met nog twee ruiters te gaan al zeker een medaille, maar welke kleur wordt het. Het is nu de beurt aan onze landgenoot Kevin Van Ham. . George heeft een medaille! Voorlopig is nog niemand écht in de buurt kunnen komen van Michele George. De Britse Sophie Wells was zonet wel goed voor de tweede score, met 74,405. George heeft met nog twee ruiters te gaan al zeker een medaille, maar welke kleur wordt het.

Het is nu de beurt aan onze landgenoot Kevin Van Ham.

14:09 14 uur 09. George met topscore op 1. Michèle George heeft - naar verwachtingen - een topprestatie neergezet in de individuele test-wedstrijd. De amazone viert uitbundig na afloop van haar proef, ook in haar entourage is de vreugde groot. Met haar score van 76.476, een persoonlijk record op dit onderdeel, gaat ze voorlopig aan de leiding met grote voorsprong. Er komen nog 9 ruiters aan de beurt, maar met deze score kunnen we een nieuwe Belgische medaille al bijna zeker opschrijven. . George met topscore op 1 Michèle George heeft - naar verwachtingen - een topprestatie neergezet in de individuele test-wedstrijd. De amazone viert uitbundig na afloop van haar proef, ook in haar entourage is de vreugde groot. Met haar score van 76.476, een persoonlijk record op dit onderdeel, gaat ze voorlopig aan de leiding met grote voorsprong. Er komen nog 9 ruiters aan de beurt, maar met deze score kunnen we een nieuwe Belgische medaille al bijna zeker opschrijven.

14:08 14 uur 08. Bekijk de oefening van Michèle George:. Bekijk de oefening van Michèle George:

14:07 14 uur 07.

13:37 13 uur 37. Medaille voor Michèle George? Michèle George begint als een van de favorieten aan de testwedstrijd in de paradressuur. Kan ze die favorietenrol verzilveren, of beter nog vergulden? Ook Kevin Van Ham komt in de groep van George in actie. Volg het hier met livestream. . Medaille voor Michèle George? Michèle George begint als een van de favorieten aan de testwedstrijd in de paradressuur. Kan ze die favorietenrol verzilveren, of beter nog vergulden? Ook Kevin Van Ham komt in de groep van George in actie. Volg het hier met livestream.