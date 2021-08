13:14

13 uur 14. Brons voor Claeys! Manon Claeys heeft België na het brons van Griet Hoet opnieuw eremetaal geschonken op de Paralympische Spelen. De para-amazone veroverde met haar paard San Dior 2 brons op de individuele oefening (Graad IV) in het dressuur. Claeys legde een knappe oefening af en scoorde 72,853 punten, op dat moment goed voor de tweede plaats na de Braziliaan Rodolpho Riskalla. Er moesten wel nog enkele kleppers hun proef afleggen. Een van die kleppers was de Nederlandse Sanne Voet. Zij leidde haar paard dominant naar het goud. Verder kwam niemand nog over de score van Claeys. Zo is ze bij haar eerste deelname aan de Spelen meteen goed voor een medaille. Maandag maakt ze ook in de vrije kür nog kans op eremetaal. .