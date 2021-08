14:09

14 uur 09. George met topscore op 1. Michèle George heeft - naar verwachtingen - een topprestatie neergezet in de individuele test-wedstrijd. De amazone viert uitbundig na afloop van haar proef, ook in haar entourage is de vreugde groot. Met haar score van 76.476, een persoonlijk record op dit onderdeel, gaat ze voorlopig aan de leiding met grote voorsprong. Er komen nog 9 ruiters aan de beurt, maar met deze score kunnen we een nieuwe Belgische medaille al bijna zeker opschrijven. .