LIVE: Pakt Maxime Hordies ook in de wegrit een medaille?

03:34 De achtervolgers geven terrein prijs. 03 uur 34. De achtervolgers geven terrein prijs

03:25 03 uur 25. Hordies op 21 minuten. Maxime Hordies is na 13,2 km op ruim 21 minuten doorgekomen van leider Jouanny. Onze landgenoot rijdt momenteel op een 7e plek rond, maar wel als 2e als je enkel naar de deelnemers uit de H1-klasse kijkt. . Hordies op 21 minuten Maxime Hordies is na 13,2 km op ruim 21 minuten doorgekomen van leider Jouanny. Onze landgenoot rijdt momenteel op een 7e plek rond, maar wel als 2e als je enkel naar de deelnemers uit de H1-klasse kijkt.

03:24 03 uur 24. Strijd met ongelijke wapens. Doordat de H1 en H2-klasse in dezelfde race rijden, wordt het voor Hordies (H1) een moeilijke opdracht om een medaille te pakken. Hoe lager het cijfer achter de 'H', hoe groter de 'beperking'. De H2-atleten hebben tijdens deze wegrit dus wel een voordeel tegenover de H1-atleten. In tegenstelling tot de tijdrit worden de tijden van de H1 en H2-atleten ook niet gecorrigeerd volgens hun klasse. Een strijd met ongelijke wapens als je het ons vraagt... . Strijd met ongelijke wapens Doordat de H1 en H2-klasse in dezelfde race rijden, wordt het voor Hordies (H1) een moeilijke opdracht om een medaille te pakken. Hoe lager het cijfer achter de 'H', hoe groter de 'beperking'.



De H2-atleten hebben tijdens deze wegrit dus wel een voordeel tegenover de H1-atleten. In tegenstelling tot de tijdrit worden de tijden van de H1 en H2-atleten ook niet gecorrigeerd volgens hun klasse. Een strijd met ongelijke wapens als je het ons vraagt...

03:16 03 uur 16. Waar is Hordies? De kloof tussen leider Jouanny en de 2 achtervolgers bedraagt 1 minuut 10 seconden. De wedstrijd is dus zeker nog niet gereden. Ondertussen moet Maxime Hordies nog steeds voor het eerst sinds de start in beeld komen. . Waar is Hordies? De kloof tussen leider Jouanny en de 2 achtervolgers bedraagt 1 minuut 10 seconden. De wedstrijd is dus zeker nog niet gereden. Ondertussen moet Maxime Hordies nog steeds voor het eerst sinds de start in beeld komen.

03:10 De leider. 03 uur 10. De leider

03:03 03 uur 03. 1 minuut bonus voor Jouanny. Na 13,2 van de 52,8 km heeft Jouanny een minuut voorsprong op de 2 achtervolgers: de Spanjaard Munoz en de Italiaan Mazzone. Het blijft nog even wachten op de doorkomst van Hordies. . 1 minuut bonus voor Jouanny Na 13,2 van de 52,8 km heeft Jouanny een minuut voorsprong op de 2 achtervolgers: de Spanjaard Munoz en de Italiaan Mazzone. Het blijft nog even wachten op de doorkomst van Hordies.

02:56 02 uur 56. Hordies niet vooraan te vinden. Florian Jouanny neemt voorlopig de leiding in de wedstrijd. De Fransman heeft al een stevige kloof geslagen tegenover achtervolgers Munoz en Mazzone. Nog iets verder zien we Maxime Hordies rijden. . Hordies niet vooraan te vinden Florian Jouanny neemt voorlopig de leiding in de wedstrijd. De Fransman heeft al een stevige kloof geslagen tegenover achtervolgers Munoz en Mazzone. Nog iets verder zien we Maxime Hordies rijden.

02:51 About yesterday... 02 uur 51. About yesterday...

02:49 02 uur 49. Hoge luchtvochtigheid. Hoewel de temperatuur maar rond de 23 graden schommelt, is de luchtvochtigheid nog steeds zeer hoog in Tokio. Het is dan ook heel belangrijk voor de renners om zich tijdens de race voldoende te hydrateren. . Hoge luchtvochtigheid Hoewel de temperatuur maar rond de 23 graden schommelt, is de luchtvochtigheid nog steeds zeer hoog in Tokio. Het is dan ook heel belangrijk voor de renners om zich tijdens de race voldoende te hydrateren.

02:41 Maxime Hordies bij de start. 02 uur 41. Maxime Hordies bij de start

02:36 02 uur 36. De renners beginnen aan hun wedstrijd. De renners beginnen aan hun wedstrijd

02:35 02 uur 35. START. De heren uit de H1 en H2-klasse zijn aan hun wedstrijd begonnen. In totaal zijn ze met 14 renners, waaronder dus ook onze landgenoot Maxime Hordies. Pakt onze landgenoot een dag na zijn bronzen plak in de tijdrit opnieuw een medaille? . START De heren uit de H1 en H2-klasse zijn aan hun wedstrijd begonnen. In totaal zijn ze met 14 renners, waaronder dus ook onze landgenoot Maxime Hordies. Pakt onze landgenoot een dag na zijn bronzen plak in de tijdrit opnieuw een medaille?

02:17 02 uur 17. Straks wegrit voor Hordies. Om 2. 35 uur begint Maxime Hordies aan de wegrit bij de H1-klasse. Op de wegrit moet Hordies ook wel nog weten af te rekenen met de renners uit de H2-klasse, die in dezelfde race aan de start komen. . Straks wegrit voor Hordies Om 2. 35 uur begint Maxime Hordies aan de wegrit bij de H1-klasse. Op de wegrit moet Hordies ook wel nog weten af te rekenen met de renners uit de H2-klasse, die in dezelfde race aan de start komen.

01-09-2021 01-09-2021.

09:00 09 uur . Hordies na brons in de tijdrit: "Deze nacht nog ziek geworden, maar toch mooie prestatie". Hordies na brons in de tijdrit: "Deze nacht nog ziek geworden, maar toch mooie prestatie"

08:57 08 uur 57.

06:32 06 uur 32. Hordies: "Voelde me vandaag niet top". Hoewel Maxime Hordies niet de ideale voorbereiding kende op de tijdrit reed onze landgenoot toch knap naar een bronzen medaille. “Ik ben erg fier op mijn paralympische medaille. Gisterenavond werd ik wat ziek dus ik voelde mij vandaag niet top. Maar ik ben toch blij met het resultaat.” De bronzen medaille van Hordies is de 11e voor ons land op de Paralympische Spelen. Daarmee evenaart België nu al het totaal aantal medailles van 5 jaar geleden in Rio. . Hordies: "Voelde me vandaag niet top" Hoewel Maxime Hordies niet de ideale voorbereiding kende op de tijdrit reed onze landgenoot toch knap naar een bronzen medaille.



“Ik ben erg fier op mijn paralympische medaille. Gisterenavond werd ik wat ziek dus ik voelde mij vandaag niet top. Maar ik ben toch blij met het resultaat.”



De bronzen medaille van Hordies is de 11e voor ons land op de Paralympische Spelen. Daarmee evenaart België nu al het totaal aantal medailles van 5 jaar geleden in Rio.

04:24 04 uur 24. Brons voor Hordies, 11e medaille voor België. In de tijdrit voor heren in de H1-klasse heeft Maxime Hordies ons land een nieuwe bronzen medaille bezorgd. De 25-jarige Belg klokte af in een tijd van 47'01"23. Op het Fuji Speedway racecircuit moesten de heren uit de H1-klasse 2 ronden van 8 kilometer afleggen. Hordies had meteen het goede ritme te pakken en kwam na de 1e ronde als 3e van de 7 deelnemers door. Ondertussen stond er geen maat op de Nicolas Pieter du Preez. De Zuid-Afrikaan blies iedereen omver en was bijna 2 minuten sneller dan de uiteindelijke 2e, de Italiaan Fabrizio Cornegliani. In de strijd om het brons bleef Hordies goed ronddraaien, waardoor zijn 3e plek nooit echt meer in gevaar kwam. Morgen rijdt Hordies ook nog de wegrit. . Brons voor Hordies, 11e medaille voor België In de tijdrit voor heren in de H1-klasse heeft Maxime Hordies ons land een nieuwe bronzen medaille bezorgd. De 25-jarige Belg klokte af in een tijd van 47'01"23.



Op het Fuji Speedway racecircuit moesten de heren uit de H1-klasse 2 ronden van 8 kilometer afleggen. Hordies had meteen het goede ritme te pakken en kwam na de 1e ronde als 3e van de 7 deelnemers door.



Ondertussen stond er geen maat op de Nicolas Pieter du Preez. De Zuid-Afrikaan blies iedereen omver en was bijna 2 minuten sneller dan de uiteindelijke 2e, de Italiaan Fabrizio Cornegliani.



In de strijd om het brons bleef Hordies goed ronddraaien, waardoor zijn 3e plek nooit echt meer in gevaar kwam. Morgen rijdt Hordies ook nog de wegrit.

04:23 04 uur 23.

03:45 03 uur 45. Hordies 3e na 1 ronde. Na de 1e van 2 ronden heeft Maxime Hordies voorlopig een bronzen medaille beet. Zit er nog meer in voor onze landgenoot? . Hordies 3e na 1 ronde Na de 1e van 2 ronden heeft Maxime Hordies voorlopig een bronzen medaille beet. Zit er nog meer in voor onze landgenoot?

03:00 03 uur . Hordies van start in de tijdrit. Maxime Hordies begint aan zijn tijdrit. Kan onze landgenoot een medaille pakken? . Hordies van start in de tijdrit Maxime Hordies begint aan zijn tijdrit. Kan onze landgenoot een medaille pakken?